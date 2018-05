Um wen geht es bei der Affäre?

Anzeige

Der Parlamentarische Staatssekretär Günter Krings (CDU) hatte sich in der vergangenen Legislaturperiode viel mit Asylpolitik befasst. Der promovierte Jurist ist seit Dezember 2013 im Bundesinnenministerium. Als Konsequenz des mutmaßlichen Bremer Korruptionsskandals kündigte Krings eine Überprüfung der Abläufe bei Asylentscheidungen an. „Wir werden den Fall zum Anlass nehmen, sehr zügig nochmals dafür zu sorgen, dass die Abläufe bei Asylentscheidungen sehr gründlich und kritisch untersucht werden.“

Die Juristin Jutta Cordt ist seit 1. Februar 2017 Präsidentin des Bamf in Nürnberg und folgte auf Frank-Jürgen Weise. Die 54-Jährige absolvierte nach ihrem Studium zunächst ein Trainee für den höheren Dienst beim Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Cordt arbeitete zuvor unter anderem als Referentin für Personalentwicklung in der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit und führte drei Jahre die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland als operative Geschäftsführerin.

Frank-Jürgen Weise hatte von September 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, bis Ende 2016 neben der Leitung der Bundesagentur für Arbeit vorübergehend auch im Bamf die Führung übernommen. Auf ihn folgte Jutta Cordt. Der inzwischen pensionierte Behördenmanager holte damals Unternehmensberater ins Haus und krempelte die Verfahren um. Weise absolvierte eine Ausbildung als Offizier und ein Studium der Betriebswirtschaftslehre bei der Bundeswehr.

Josefa Schmid war im Januar als Außenstellen-Leiterin nach Bremen geschickt worden. Sie hat erst die Bamf-Zentrale und dann das Bundesinnenministerium auf Fehler in den Asylverfahren hingewiesen. Vor ihr leitete bis Juli 2016 Ulrike B. (nicht im Bild) die Außenstelle, bis diese nach einem Disziplinarverfahren von ihrer Position enthoben wurde. Schmid wurde mittlerweile ins bayerische Deggendorf versetzt, wehrt sich juristisch dagegen. Sie ist auch ehrenamtliche Bürgermeisterin von Kollnburg (Bayern).

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium (BMI), Stephan Mayer (CSU), hat zuletzt im Innenausschuss des Bundestages zur Bamf-Affäre Auskunft gegeben. Er hat am 4. April mit Josefa Schmid telefoniert, die eigentlich mit Seehofer hatte sprechen wollen. Schmid hatte seit Mitte März versucht, Seehofer zusätzliche Informationen zu Mängeln in Bremer Asylverfahren zukommen lassen. Der 44-Jährige ist neu im Amt, erst seit März arbeitet er für Horst Seehofer im Bundesministerium.

