Umfrage: Grünen-Chef Habeck wichtigster deutscher Politiker

Berlin (dpa) - Erstmals hat der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck im ZDF-«Politbarometer» Platz eins auf der Liste der zehn wichtigsten Politiker erklommen.

Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 erhält der 49-jährige frühere Schriftsteller einen Durchschnittswert von 1,4, wie die am Donnerstag veröffentlichte Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zeigt. Auf Platz zwei liegt Kanzlerin Angela Merkel mit 1,3. Mit deutlichem Abstand folgen Außenminister Heiko Maas (SPD), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, jeweils mit 0,8.

In der Wählergunst bauen Union und SPD leicht ab: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 30 Prozent (minus eins) und die SPD auf 15 Prozent (minus eins). Die AfD könnte auf 13 Prozent (plus eins) zulegen, ebenso die FDP auf 9 Prozent (plus eins) und die Linke auf 9 Prozent (plus eins).

Die Grünen kämen unverändert auf 19 Prozent und die anderen Parteien zusammen lägen bei fünf Prozent (minus eins). Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen weiterhin als einziges Zweier-Bündnis eine Mehrheit.