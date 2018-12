Umgang neu geregelt

New York.Nach der Annahme des UN-Migrationsabkommen wollen die Vereinten Nationen auch für den Umgang mit Flüchtlingen einheitliche Grundlagen schaffen. Die UN-Vollversammlung stimmte gestern mit großer Mehrheit dem Flüchtlingspakt zu, mit dem Asylsuchende unter anderem besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung erhalten sollen. Das Dokument ist rechtlich nicht bindend und enthält auch keine konkreten Vorgaben dazu, wie viele Flüchtlinge jedes Land aufnehmen sollte. Inhaltlich baut das Papier auf der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 auf.

Mit dem Pakt soll ein stärkerer Fokus auf Entwicklungshilfe gelegt werden, etwa durch Stärkung der Infrastruktur in Ländern, die besonders viele Flüchtlinge aufnehmen. Fast neun von zehn Flüchtlingen weltweit leben in Ländern mit grassierender Armut wie Uganda, Ruanda, dem Iran, dem Libanon und Staaten in Mittelamerika. dpa

