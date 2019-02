Umgehung von Sanktionen – US-Botschafter warnt Europa

Brüssel/Berlin/Washington.In der EU ist der Konflikt um den Bau der russisch-deutschen Erdgasleitung Nord Stream 2 vorerst beigelegt, doch international ist Entspannung nicht in Sicht. Die USA wollen nicht klein beigeben. Ein weiterer Konfliktpunkt: Richard Grenell, US-Botschafter in Berlin, kritisierte das Projekt erneut scharf und verwies darauf, dass 16 EU-Staaten die Meinung der USA teilten. Zudem warnte er die Europäer vor Umgehung von US-Sanktionen für den Iran.

Diese „zu umgehen ist nicht ratsam“, sagte Grenell der „Welt am Sonntag“ und sprach von einer „Missachtung“ der US-Politik. Zur Umgehung der Sanktionen hatten Deutschland, Frankreich und Großbritannien Ende Januar eine Zweckgesellschaft namens Instex gegründet. Über diese kann der Zahlungsverkehr bei Iran-Geschäften abgewickelt werden, wenn Privatbanken wegen drohender US-Strafen dazu nicht mehr bereit sind.

Mit Blick auf Nord Stream 2 sagte Grenell: „Wir sind nicht grundsätzlich gegen russisches Gas in Europa.“ Er ergänzte; „Wir sind gegen zu viel russisches Gas, das unsere Partner in die Abhängigkeit treibt.“ Diese Meinung hätten die USA bereits vertreten, bevor sie Flüssiggas nach Europa verkaufen konnten. 16 EU-Staaten sähen das ebenso. Am Freitag hatten sich die EU-Staaten allerdings auf einen Kompromiss verständigt, der den Weiterbau ermöglicht. Demnach könnten über Änderungen an der EU-Gasrichtlinie strengere Auflagen für das Milliardenprojekt beschlossen werden.

Am Wochenende warnte zudem Moskau vor einer Einmischung von außen. „Wenn dem Projekt Hindernisse bereitet werden, um Russland zu zwingen, Gas durch die Ukraine zu ihren Bedingungen, zu ihren Tarifen und mit Ungewissheiten in juristischen Dingen zu pumpen, dann wird diese Nummer wahrscheinlich nicht klappen“, sagte Vizeaußenminister Alexander Pankin am Samstag laut Nachrichtenagentur Ria Nowosti – ohne ein Land beim Namen zu nennen. dpa

