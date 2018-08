Umstritten, aber erfolgreich

Anzeige

Mehr Personal erforderlich

Mi der Unterstützung der Polizeigewerkschaft im Beamtenbund kann Strobl in diesem Fall rechnen. Landeschef Ralf Kusterer fordert sogar die Ausdehnung des Fahndungsinstruments auf einen 30 Kilometer breiten Korridor entlang der Grenzen zur Schweiz und zu Frankreich. Kusterer: „Damit kann man nicht nur illegale Einwanderung bekämpfen, sondern auch der grenzüberschreitenden Kriminalität wirksam entgegenwirken.“ Allerdings sei für eine solche Ausdehnung nach bayerischem Vorbild mehr Personal notwendig und eine spezielle Schulung der Beamten.

Kusterer beschreibt die Schleierfahndung als „mobile Fahndung und Grenzkontrolle, die nicht an einen Schlagbaum gebunden ist“. Im Hintergrund steht die Vermutung, dass die Kriminellen die großen Verkehrsachsen meiden und auf kleinere Straßen ausweichen.

Ausnahmefall Bayern

Damit könnte der Polizeigewerkschafter aber mit der Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim kollidieren. Die Richter haben Anfang des Jahres zwei Personenkontrollen der Bundespolizei innerhalb der 30-Kilometer-Zone für rechtswidrig erklärt.

Einer der Kläger war im Freiburger Bahnhof kontrolliert worden, der zweite im Intercity zwischen Offenburg und Baden-Baden. Die Personenkontrollen hätten den Charakter von Ersatz-Grenzkontrollen gehabt und die seien nach dem Schengener Grenzkodex gegenüber Frankreich nicht erlaubt gewesen, urteilen die Richter. In Bayern, erklärt ein Experte des Innenministeriums, gebe es seit Herbst 2015 eine Ausnahmegenehmigung der EU für Kontrollen entlang der deutsch-österreichischen Grenze.

Um die schwierige Rechtslage weiß auch SPD-Fraktionsgeschäftsführer Reinhold Gall. „Die Schleierfahndung war schon immer rechtlich umstritten“, sagt der SPD-Mann. Vor diesem Hintergrund ist er gegen eine Ausdehnung des Instruments in den Grenzkorridor. Gall: „Man sollte das anwenden, was man hat, und nicht immer nach neuen Regeln rufen.“ Allerdings verweist Kusterer auf die Verlagerung der Flüchtlingsströme. „Wer die Eingangstüre im Osten zu Bayern zumacht, darf die Balkontüre im Westen zu Frankreich nicht geöffnet lassen“, betont er.

Inzwischen kommen immer mehr Flüchtlinge aus Afrika per Boot über die Meerenge von Gibraltar oder steigen über die Zäune der spanischen Enklaven Ceuta und Melilla. Fast 20 000 Flüchtlinge erreichten über diesen Weg im ersten Halbjahr Spanien, von Januar bis Juni 2017 waren es erst 6500. Es wird vermutet, dass sich viele Richtung Deutschland auf den Weg machen.

Leicht rückläufige Zahlen

An den Grenzen Baden-Württembergs ist die Verlagerung der Flüchtlingsströme noch nicht spürbar. Die Zahl der festgestellten illegalen Einreisen über die Grenze zu Frankreich ist in diesem Jahr bisher sogar leicht rückläufig. Von Januar bis Mai erfasste die Bundespolizei 922 Fälle. Im ganzen Jahr 2017 waren es 2145 Aufgriffe. Noch deutlicher war der Rückgang an der schweizerischen Grenze.

Strobl betont, die Sicherheitskräfte hätten die Entwicklung genau im Blick: „Auf Grundlage einer fortlaufenden Bewertung der Sicherheitslage trifft die Polizei lageorientiert die erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Migration.“

