Umstrittene Bücher über den Präsidenten

Ein Gericht im US-Bundesstaat New York hat die geplante Veröffentlichung eines Buchs der Präsidentennichte Mary Trump vorläufig gestoppt. Damit gab der New Yorker Supreme Court am Dienstag (Ortszeit) dem Antrag von Donald Trumps jüngerem Bruder Robert auf eine einstweilige Verfügung bis zu einer Entscheidung in dem Fall statt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Der Anwalt von Mary Trump, Ted Boutrous, kündigte Berufung an. Laut dem Verleger Simon & Schuster erläutert die promovierte Psychologin in dem Werk, wie ihr Onkel Donald Trump „der Mann wurde, der jetzt die Gesundheit der Welt, die wirtschaftliche Sicherheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht“.

Das mit viel Kritik an Donald Trump gespickte Enthüllungsbuch des früheren Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton erscheint in wenigen Wochen auf Deutsch. Wie die Eulenspiegel Verlagsgruppe in Berlin am Mittwoch mitteilte, ist das Buch mit dem Titel „Der Raum, in dem alles geschah“ ab 14. August erhältlich. In den USA ist das Buch vor kurzem erschienen. dpa

