Umstrittener Kompromiss – wie gefährlich wird Weihnachten?

Berlin.Es ist kein Geheimnis, dass Angela Merkel im stundenlangen Gefeilsche mit den Ministerpräsidenten lieber noch härtere Kontaktbeschränkungen verfügt hätte. Am Ende stand ein Kompromiss. Der Teil-Lockdown wird bis zum 20. Dezember verschärft fortgesetzt, pausiert dann aber zumindest im Privaten. Über Weihnachten und an Silvester dürfen sich dann nicht mehr nur fünf Personen, sondern bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten treffen, Kinder zählen in der Rechnung nicht mit.

So klang die Botschaft von Merkels Regierungserklärung am Donnerstag etwas paradox. Lockerungen vor dem 20. Dezember „wären nicht verantwortbar“, sagte sie. Aber über die Festtage bis längstens 1. Januar sind sie es? Bei Merkel war herauszuhören, dass sie jedem empfiehlt, die Zehn-Personen-Regel nicht auszureizen. Jeder überflüssige Kontakt sei zu vermeiden. Einige Experten halten die kleinen Auszeiten vom Lockdown-System allerdings für keine gute Idee. Sie warnen davor, das mühsam und teuer erkaufte Abbremsen der Infektionswelle leichtfertig zu verspielen.

Welche Gefahr geht von Lockerungen zu Weihnachten aus?

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor einem „Kickstarter“ für die Pandemie. Der Unmut der Bürger über die Einschränkungen werde täglich größer – daher sei das Signal der Politik emotional verständlich. Sollte es bis Weihnachten jedoch keine deutliche Absenkung des Infektionsgeschehens geben, „müssen wir darüber diskutieren, ob tatsächlich für die gesamte Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr die Lockerungen gelten können“, sagte Lauterbach dieser Redaktion.

Auch dem Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger, ist mulmig zumute. Die Feiertage seien traditionell ein Treiber für die Influenza-Ausbreitung, sagte der Infektiologe vom Uniklinikum Regensburg. „Die Leute reisen durch das ganze Bundesgebiet und mischen sich überall“. Merkel und die Länder haben sich deshalb eine Hintertür offen gehalten. Um den 15. Dezember herum wollen sie wieder reden und prüfen, wo das Land bei R-Wert, Sieben-Tage-Inzidenzen, Intensivbettenbelegung und anderen Faktoren steht. Sehen die nicht gut aus, wären Verschärfungen nicht ausgeschlossen.

Können Weihnachtsmessen sicher stattfinden?

Bund und Länder wollen mit den Religionsgemeinschaften beim Infektionsschutz beraten. Die Krux ist, dass am Tisch just die Vertreter der Freikirchen fehlen. Die großen Kirchen beteuern, dass ihre Gemeinden vorbereitet sind und sich mit den Gesundheitsämtern abstimmen. Prälat Martin Dutzmann, Bevollmächtigter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, weiß von vielen Formaten: „Häufigere, aber kürzere Gottesdienste, darunter viele unter freiem Himmel, und darüber hinaus natürlich zahlreiche Fernseh- und Online-Gottesdienste.“ Für Open Air haben sie den Segen der Pfarrerstochter im Kanzleramt. „Alles, was im Freien passiert“, befand Merkel, „ist immer besser als das, was bei gleichen Abstandsregeln im Inneren eines Raumes passiert.“

Nach und nach haben auch die 27 katholischen Bistümer eine Öffnung der Kirchen beschlossen – mit umfangreichen Hygienekonzepten, erläutert der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp. Dazu gehörten Abstandsregeln sowie weniger und vorgegebene Sitzplätze. Gesangbücher werden am Sitzplatz gelassen und desinfiziert. Dutzmann beteuert, es werde notiert, wer im Gottesdienst war, um Kontakte nachzuverfolgen. Ein Gottesdienstbesuch ist nach Einschätzung des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, „relativ sorglos“ möglich.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020