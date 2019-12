Unberechenbare Parlamentswahl

London.Nach der letzten TV-Debatte zwischen Boris Johnson und Jeremy Corbyn wandten sich sofort alle Blicke in Richtung Umfragen. Wer hatte den Streit gewonnen? Das Resultat kam den Zuschauern bekannt vor: 52 Prozent empfanden Johnson als besser, 48 Prozent der Befragten betrachteten Corbyn als Sieger. Das Ergebnis erinnert an das EU-Referendum 2016, bei dem sich 52 Prozent der Wähler für den EU-Austritt aussprachen, 48 Prozent wollten damals in der Staatengemeinschaft bleiben.

Geht es nach dem Wunsch von Johnson, soll das Thema nun endlich erledigt werden. „Lasst uns den Brexit durchziehen“, ist sein alles überstrahlendes Motto. Während des Fernseh-Duells hat er es ganze 13 Mal untergebracht. Johnson will das Land zum 31. Januar aus der EU führen, dann bis zum Ende der Übergangsphase im Dezember 2020 ein Handelsabkommen mit der EU vereinbaren, was jedoch von Experten, auch aufseiten Brüssels, als völlig unrealistisches Ziel eingestuft wird. Abermals würde das Damoklesschwert „No Deal“ über dem Königreich schweben.

Corbyn dagegen hat im Falle seines Wahlsiegs ein zweites Referendum zugesagt, bei dem er sich neutral verhalten würde. Nicht nur dieser Schlingerkurs sorgt für Missstimmung bei Labour. Insbesondere die Antisemitismusvorwürfe gegen seine Partei und Corbyns Umgang damit schrecken etliche Wähler ab.

Während der 70-jährige Corbyn bei seiner letzten Chance vor großem Publikum anständig seine Lösungsvorschläge mit Argumenten zu erklären versuchte, spulte Johnson seine populistischen Parolen in Trump-Manier herunter. Mit Details hält er sich nicht auf. Genauen Überprüfungen seiner Wahlversprechen weicht er aus.

Die Frage bleibt, weshalb Corbyn Johnson nicht stärker für die Sparpolitik der Tories der letzten zehn Jahre attackiert hat. Warum er ihn nicht mit dessen Halbwahrheiten konfrontierte. Es wäre ein Leichtes gewesen, aber Johnson spielt das Spiel zu gut. Und die Briten wollen offenbar darauf hereinfallen.

Viele Briten unentschieden

Die Johnson-Gegner rufen zum taktischen Wählen auf, um eine parlamentarische Hängepartie herbeizuführen und die Tories aus der Regierung zu halten. Die Umfragen deuten seit Wochen eine absolute Mehrheit für die Konservativen an. Labour hat kaum Aussichten auf einen Sieg, könnte nur mit der Hilfe von kleineren Oppositionsparteien eine Minderheitsregierung bilden.

Wenige Tage vor dem Urnengang sind mehr Briten als sonst unentschieden. Das macht diese wichtige Wahl völlig unvorhersehbar – aller Umfragen zum Trotz.

