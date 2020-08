Uneinigkeit über Maskenpflicht

Berlin/Sydney.Die von Nordrhein-Westfalen beschlossene Maskenpflicht an Schulen auch während des Unterrichts sorgt für Diskussionen. Andere Länder wie Niedersachsen und Berlin wollen dem Beispiel mit Beginn des neuen Schuljahres nicht folgen. Auch Kinder- und Jugendärzte sprechen sich gegen einen Mund-Nasen-Schutz im Unterricht aus. „Ein längeres Maskentragen beeinträchtigt bei Schülern die Leistungsfähigkeit“, sagte der Präsident ihres Berufsverbands BVKJ, Thomas Fischbach, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Niedersachsens Kultusstaatssekretärin Gaby Willamowius sagte am Dienstag in Hannover, angesichts niedriger Corona-Infektionszahlen wäre das Tragen während der gesamten Unterrichtszeit nicht verhältnismäßig. Nach den Sommerferien starte ein eingeschränkter Regelbetrieb mit möglichst festen Lerngruppen. Auch Berlin will auf Masken im Unterricht verzichten. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sagte: „Im Moment ist das nicht vorstellbar, weil ich das aus einer pädagogischen Sicht für sehr schwierig finde.“

Schülern droht Verweis

Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag des „Handelsblatts“ halten 43 Prozent der Deutschen eine Maskenpflicht im Unterricht dagegen für angemessen. 84 Prozent sind dafür, dies auf dem Schulhof und in der Pause zur Pflicht zu machen.

NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) verteidigte die Regelung. „Wenn sich Schülerinnen und Schüler konstant nicht – weder im Unterricht noch auf den anderen Flächen – daran halten, kann das auch mit einem Verweis von der Schule beziehungsweise einem vorübergehenden einhergehen“, sagte sie im WDR. Im bevölkerungsreichsten Bundesland beginnt die Schule kommende Woche wieder – ebenso wie in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. In Mecklenburg-Vorpommern, wo das neue Schuljahr bereits seit Montag läuft, müssen Schüler von der fünften Klasse an und auch Lehrer auf dem Schulgelände eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Ausgenommen sind die eigentlichen Klassenräume.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hält die Rückkehr zum Präsenzunterricht für richtig. Bei den Einschränkungen habe man Eltern, Schüler und Kindergartenkinder viel zu wenig beachtet, sagte er dem Sender „Welt“. Man könne nicht alles durch digitalen Unterricht ersetzen. Die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Marlis Tepe, warnte in der „Passauer Neuen Presse“: „Die Schulöffnungen stellen ein hohes Risiko dar.“ Die Schulen seien bislang nicht ausreichend vorbereitet.

Eine australische Studie macht nun Hoffnung, dass der Schulstart trotz zuletzt gestiegener Infektionszahlen in Deutschland gelingen kann. So lässt sich das Risiko für Corona-Ausbrüche in Schulen und Kindergärten mit Maßnahmen wie Kontaktverfolgung gering halten, wie die Forscher im Fachjournal „The Lancet Child & Adolescent Health“ berichten. Das effektive Verfolgen von Kontakten Infizierter sei der Schlüssel dafür, eine Ausbreitung in Schulen und Kitas zu verhindern.

Nur 18 Kranke

Anders als in vielen anderen Ländern waren die Schulen in Australien begleitet von Abstands- und Hygieneregeln offen geblieben. Die Forscher der Universität Sydney hatten von Januar bis April für 25 Schulen und Kindergärten im Bundesstaat New South Wales Infektionszahlen und -wege sowie Kontakte erfasst. Von insgesamt 1448 Kontaktpersonen erkrankten nur 18 an Covid-19.

Die Forscher gehen auch auf Einschränkungen der Aussagekraft ihrer Studie ein: So seien die Kontaktpersonen nur getestet worden, wenn sie Symptome entwickelten. Einige mild oder symptomlos verlaufene Fälle wurden daher möglicherweise nicht erfasst. Hinzu komme, dass die Schulen zwar offen geblieben seien, die Kinder aber dazu angehalten waren, wenn möglich von zuhause aus zu lernen. Kurz vor dem Ferienstart im April habe davon ein Großteil der Schüler Gebrauch gemacht. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020