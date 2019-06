Uneins bei Sanktionen und Pipeline

Kanzlerin Angela Merkel und der ukrainische Präsident Selenskyj. © dpa

Berlin.Bundeskanzlerin Angela Merkel will den Druck auf Russland wegen der Ukraine-Krise zunächst nicht erhöhen. Beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ging sie am Dienstag nicht auf dessen Forderung nach einer Ausweitung der Wirtschaftssanktionen ein. Einig waren sich die beiden in dem Willen, den seit vielen Monaten festgefahrenen Friedensprozess für die zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen umkämpfte Ostukraine wieder in Gang zu bringen.

Bei einer Pressekonferenz mit Merkel forderte Selenskyj, den Druck auf Russland wegen der festgefahrenen Situation in der Ostukraine zu erhöhen. Merkel sagte, dass es jetzt um eine Verlängerung der bestehenden Strafmaßnahmen gehe. Die EU hatte 2014 wegen Moskaus Unterstützung für Separatisten in der Ostukraine und der Einverleibung der ukrainischen Halbinsel Krim Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Diese sollen beim EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag und Freitag zum neunten Mal verlängert werden.

Im Streit um die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 gab es keine Annäherung. Selenskyj betonte, dass man dabei „diametral“ auseinanderliege. Die Ukraine ist für einen Stopp des Pipeline-Projekts, das auch von den USA und vor allem von osteuropäischen EU-Staaten kritisiert wird. Deutschland sieht darin ein rein wirtschaftliches Projekt. dpa

