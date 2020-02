Unfaire Lasten

Die Staats- und Regierungschefs der EU müssen in den kommenden Tagen nicht nur einfach so viele Finanzmittel wie nötig zusammenkratzen, sondern auch darüber streiten, wofür sie ausgegeben werden. Dabei sollten sie sich vor sinnfreien Diskussionen zum Beispiel darüber hüten, ob man die Landwirtschaft wirklich mit fast 400 Milliarden Euro subventionieren soll. Wer höchste Qualität bei der Nahrungsmittelproduktion, der Tierhaltung, der Umwelt und der Landschaftspflege erwartet, kommt an Hilfen für die Bauern nicht vorbei.

Und wer die Wohlstandsunterschiede zwischen Ost und West, Nord und Süd ausgleichen möchte, braucht einen gut gefüllten Topf für Infrastrukturmaßnahmen. Selbst deutsche Kommunen und Regionen sind für Straßen, öffentliche Einrichtungen und Standort-Verbesserungen auf diese Gelder angewiesen.

Der versprochene Kampf gegen den Krebs ist nur mit einem besser ausgestatteten Forschungshaushalt möglich. Das Ziel der Klimaneutralität erfordert hohe Zuwendungen aus dem Etat, der jetzt beschlossen werden muss. Bei Bildung, Austauschprogrammen und sozialen Hilfen wird keiner ernsthaft sparen wollen. Das ist kein Appell für hemmungslose Mehrausgaben, sondern für eine Konzentration der Gelder auf die zentralen Schwerpunkte.

Das eigentliche Problem des Finanzrahmens der EU ist und bleibt aber die unfaire Lastenverteilung. Deutschland mag zu Recht den größten Brocken des Defizits, das durch den Brexit entstehen wird, tragen. Aber dann muss klar sein, dass diese solidarische Leistung des deutschen Steuerzahlers durch solidarische Mitverantwortung der Empfängerländer an anderer Stelle kompensiert wird.

Das Bild einer Gemeinschaft, in der die starken Länder sogar die Haushalte der Familienmitglieder alimentieren, die sich bei jeder Gelegenheit aus der Verantwortung stehlen und im Übrigen eifrig mit der Demontage von demokratischen Grundwerten beschäftigt sind, darf keine Zukunft mehr haben. Dabei geht es keineswegs darum, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Aber es geht sehr wohl darum, dass die Geber nicht die Abbrucharbeiten am Rechtsstaat am Ende mit ihrem Geld möglich machen.

Dafür wird ein Mechanismus gebraucht, der diszipliniert, wenn es nötig ist, ohne die Autonomie der Mitglieder einzuschränken. Die Zahl der Herausforderungen bleibt so groß, dass ein Durchbruch bei diesem EU-Gipfel als illusorisch erscheint. Alle warten auf Deutschland, das am 1. Juli die Ratspräsidentschaft übernimmt. Vorher ist an ein Ende des Streits nicht zu denken.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020