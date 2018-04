Ungarn verfestigt seinen Kurs nach rechts

Anzeige

SPD drängt auf „rote Karte“

Das fürchtet auch der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen: „Orbán präsentiert sich als alternatives Modell zu westlichen EU-Mitgliedsländern und trägt bewusst die liberale Demokratie als Monstranz vor sich her.“ Die EU müsse „die rote Karte“ ziehen und Ungarn in die Schranken weisen, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Seit Monaten laufen mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Budapest. Im Dezember verwies die EU-Kommission eine ganze Reihe von umstrittenen Gesetzen an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg.

Wegen seiner Weigerung, Flüchtlinge nach dem Mehrheitsbeschluss der Innenminister vom September 2015 aufzunehmen, hat die EU-Kommission Ungarn verklagt. Zugleich verwies die EU-Behörde das umstrittene Gesetz über Nichtregierungsorganisationen in Ungarn an die Richter, wonach aus dem Ausland finanzierte NGO diskriminiert werden. Auch das Hochschulgesetz, wodurch der internationalen Universität des von Orbán als Staatsfeind betrachteten George Soros das Aus drohte, liegt den europäischen Richtern vor. Schließlich sollen sie über das von Menschenrechtsorganisationen stark kritisierte Asylrecht Ungarns entscheiden, das derzeit unter anderem die regelrechte Inhaftierung von Asylbewerbern in abgeriegelten Zonen zulässt.

Bereits am Donnerstag will der Ausschuss für Justiz und Inneres im Europäischen Parlament eine Liste der Übertretungen Ungarns erstellen. Schon im vergangenen Jahr hatte das Parlament eine Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn gefordert. Wenn Orbán seinen Kurs fortsetzt, dürfte der Graben in der EU nicht größer werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.04.2018