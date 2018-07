Uni Heidelberg: "Wenige Einzelfälle"

Anzeige

Die Zahl von wissenschaftlichen Veröffentlichungen in zweifelhaften Online-Fachzeitschriften hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Mehr als 5000 deutsche Wissenschaftler hätten schon Forschungsergebnisse bei unseriösen Verlagen publiziert, berichteten die Sender NDR und WDR sowie das „Süddeutsche Zeitung Magazin“. Diese Verlage achteten die Regeln der wissenschaftlichen Qualitätssicherung nicht, hieß es.

Die Universität Heidelberg räumte auf Anfrage ein, dass auch Mitarbeiter in pseudowissenschaftlichen Publikationen Fachartikel veröffentlich hätten. „Dabei handelt es sich aber um wenige Einzelfälle“, sagte Jochen Apel, Leiter der Bibliothek für Naturwissenschaften und Medizin. Wissenschaftler der Universität würden pro Jahr mehr als 7000 Fachartikel veröffentlichen. „Zwei bis zehn davon sind in unseriösen Verlagen erschienen“, so Apel.

Die Universität biete den Wissenschaftlern eine Beratung an, um vor allem junge und unerfahrene Mitarbeiter vor den unseriösen Verlagen zu warnen. „Da sie in der Auswahl ihrer Publikationskanäle frei sind, hat die Universität kaum Kontrollmöglichkeiten“, sagte Apel. Anders sei es, wenn Mitarbeiter einen Zuschuss an den Publikationskosten beantragen würden. „Dann prüfen wir genau, wo die Fachartikel erscheinen sollen. In den vergangenen zwei Jahren waren es nur vier Beiträge, die wir abgelehnt haben“. Diese seien dann in seriösen Zeitschriften oder gar nicht erschienen.