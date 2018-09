Union sinkt auf Rekord-Tief

Mannheim.Die Union kennt in der Wählergunst derzeit nur einen Weg: den nach unten. Das geht aus dem aktuellen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen hervor. Wenn am Sonntag Bundestagswahlen wären, käme die CDU/CSU nur noch auf 30 Prozent der Stimmen – das ist der niedrigste Projektionswert in der Geschichte des Mannheimer Instituts. Auch die FDP und die AfD verlieren, SPD und Grüne hingegen schneiden im Vergleich zur Vorwoche deutlich stärker ab. In die Sonntagsfrage fließen neben der in Telefonumfragen ermittelten aktuellen politischen Stimmung auch Erkenntnisse über das langfristige Wählerverhalten. Die Union hatte bei der Bundestagswahl noch 32,9 Prozent der Stimmen erhalten.

„Wir sehen diese Woche wieder mehr Bewegung“, sagt Andrea Wolf von der Forschungsgruppe. Grund dafür seien vor allem die Ereignisse in Chemnitz und die Debatte um Äußerungen von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. „Man sieht, es gibt keine gemeinsame Linie in der Union“, erklärt die Meinungsforscherin. Das sei für den Wähler nicht attraktiv und werde bestraft.

Verfassungsschutz bereitet Sorge

Besonders skeptisch bewerten die Befragten Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der CSU-Chef sackt in der Beliebtheitsskala erneut deutlich ab und liegt nunmehr abgeschlagen auf dem letzten Platz. Seine Chefin, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), sowie Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) können in der Sympathie hingegen zulegen.

Ein Großteil der Wähler (65 Prozent, Ende Juni: 51 Prozent) lehnt Seehofers Flüchtlingspolitik deutlich ab. Das betrifft mittlerweile selbst Unionsanhänger, die sich zu 63 Prozent negativ äußern. Zustimmung erhält der CSU-Vorsitzende indes von 72 Prozent der AfD-Anhänger. Seehofers Aussage, die Migrationsfrage sei die „Mutter aller politischen Probleme“, lehnen 63 Prozent der Befragten über die verschiedenen politischen Lager hinweg ab – wieder mit Ausnahme der AfD. Allerdings kann auch Angela Merkel trotz gestiegener Beliebtheitswerte nicht mit ihrer Flüchtlingspolitik punkten. Die Mehrheit der Befragten (55 Prozent, Ende Juni: 50 Prozent) attestieren ihr in diesem Bereich „eher schlechte Arbeit“.

Im aktuellen Politbarometer fragte die Forschungsgruppe dieses Mal auch das Vertrauen der Deutschen in die Institutionen ab. Das Ergebnis: Vor allem gegenüber dem Verfassungsschutz gibt es deutliche Vorbehalte. Nur 38 Prozent vertrauen dem deutschen Geheimdienst. Der Polizei bringen dagegen 81 Prozent der Befragten (sehr) großes Vertrauen entgegen. Was die Gerichte betrifft, sind es immerhin noch 58 Prozent.

Angesichts der Diskussion um die Maaßen-Äußerungen sei dieses Ergebnis „erwartbar“ gewesen, sagt die Mannheimer Meinungsforscherin Wolf. „Mich hat das nicht erstaunt.“ Der Verfassungsschutzpräsident hatte nach Demonstrationen in Chemnitz gesagt, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Vielmehr sprächen „gute Gründe“ dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video „um eine gezielte Falschinformation handelt“. Beweise legte er nicht vor.

Mit Demokratie zufrieden

Befürchtungen, der Rechtsextremismus gefährde die Demokratie in Deutschland, bestätigt das aktuelle Politbarometer nicht. Demnach sind 64 Prozent der Befragten mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden. „Das ist ein überdurchschnittlich hoher Wert“, sagt Andrea Wolf. Er liege über dem langfristigen Mittel von 58 Prozent.

Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zwischen West und Ost. Während sich die Menschen in den alten Bundesländern zu 67 Prozent zufrieden zeigen, ist es im Osten gerade einmal die Hälfte. „Aber das ist nicht ungewöhnlich, sondern ein altbekanntes Phänomen“, betont die Umfrage-Expertin.

