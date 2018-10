"Union soll sich nicht stärker nach rechts orientieren"

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Das Thema Flüchtlinge, Ausländer und Integration ist zwar nach wie vor das wichtigste Problem in Deutschland, aber mit wesentlich weniger Nennungen als zuletzt. Bei der ohne Antwortvorgaben gestellten Frage mit bis zu zwei Angaben nennen 35% diesen Bereich, mit 14% steht der Verdruss über die Politik und ihre Akteure an zweiter Stelle, auf dem dritten Rang mit 12% der Nennungen folgen Fragen zur Renten- und Alterssicherung und ebenfalls mit 12% Themen aus dem Bereich Bildung und Schule. Für jeweils 11% sind der Streit in der Koalition, das Thema „soziales Gefälle“ bzw. „Soziale Gerechtigkeit“ und der Miet- und Wohnungsmarkt ganz oben auf der Agenda. Es folgen mit 9% der Nennungen Themen zur Umwelt und Energiewende, mit 8% der Bereich Gesundheit und Pflege und mit 5% fehlende Jobs und Arbeitslosigkeit.

SPD: Auswirkungen der Regierungsbeteiligung

58% aller Befragten und 59% der SPD-Anhänger sind der Ansicht, dass die Beteiligung an der Bundesregierung den Sozialdemokraten schadet, 34% bzw. 37% glauben dies nicht und 8% bzw. 4% äußern sich dazu nicht.

Bei der Frage, was langfristig für die SPD besser wäre, sprechen sich knapp drei Viertel (73%) aller Befragten und 76% der SPD-Anhänger für den Gang in die Opposition aus, lediglich jeweils 18% gehen davon aus, dass es für die SPD besser wäre, weiterhin Teil der Bundesregierung zu bleiben (weiß nicht: 9% bzw. 6%).

SPD: Wird die Schwäche anhalten?

Das schwache Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl in Bayern und ihre momentan schlechten Umfragewerte sind für die überwiegende Mehrheit in der Bevölkerung mehr als eine Momentaufnahme: 80% der Befragten gehen von einer länger anhaltenden Schwäche der SPD aus, 17% glauben das nicht (weiß nicht: 3%). In allen Parteianhängerschaften geht man mehrheitlich von einem längeren Anhalten der SPD-Schwäche aus: CDU/CSU: 77%; SPD: 64%; AfD: 91%; FDP: 94%; Linke: 87%; Grüne: 85%.

SPD: Verbleib von Andrea Nahles als Parteivorsitzende

37% aller Befragten finden es gut, wenn Andrea Nahles Parteivorsitzende der SPD bleibt, 49% sprechen sich dagegen aus und 14% können dazu keine eindeutige Aussage treffen. Die Anhänger der SPD sehen das anders und stehen mehrheitlich hinter ihrer Vorsitzenden: 54% wollen sie auch weiterhin an der Spitze der Sozialdemokraten, 39% wollen dies nicht (weiß nicht: 7%).

Kurs der CDU/CSU: Stärker nach rechts?

Bei der Frage, ob sich die Union stärker nach rechts ausrichten soll, plädiert jeweils eine Minderheit aller Befragten (17%) und der Unionsanhänger (13%) für einen stärker nach rechts orientierten Kurs. Die deutliche Mehrheit (74% bzw. 78%) spricht sich gegen eine Rechts-Orientierung aus (weiß nicht: jeweils 9%).

Sollte die Union ihren Kurs stärker nach rechts ausrichten, ist nur etwas mehr als ein Viertel (27%) aller Befragten der Meinung, dass ihr dies nutzen wird, knapp zwei Drittel (64%) gehen bei einer solchen Kurskorrektur von einem Schaden für die CDU/CSU aus (weiß nicht: 9%). Bei den Unionsanhängern sehen lediglich 21% einen positiven Effekt, 70% sind der Ansicht, dass ein Kurs nach rechts ihrer präferierten Partei eher schadet.

Wird die Stärke der Grünen anhalten und wem schadet sie?

Die Stärke der Grünen, die sie bei der Bayernwahl unter Beweis gestellt haben und die zurzeit auch in den Umfragen zum Ausdruck kommt, wird länger anhalten, davon sind 72% aller Befragten und Mehrheiten aller Parteianhängerschaften überzeugt: CDU/CSU: 76%; SPD: 69%; AfD: 58%; FDP: 75%; Linke: 71%; Grüne: 86%.

42% sind der Meinung, die Stärke der Grünen schwächt in erster Linie die SPD, knapp ein Viertel (24%) sieht vor allem die Union geschwächt, und 11% sind der Ansicht, der Erfolg der Grünen geht hauptsächlich zu Lasten der AfD, andere Parteien werden von 7% genannt (weiß nicht: 16%).

Etablierung der AfD

An einen langfristigen Erfolg der AfD glauben jetzt wieder weniger Befragte als Anfang September. Aktuell gehen 42% (September-I: 47%) von einem dauerhaften Verbleib der AfD im bundesdeutschen Parteiensystem aus, 53% (September-I: 48%) glauben nicht an einen langfristigen Erfolg der AfD (weiß nicht: 5%).