Union verzeichnet leichtes Plus, SPD und Grüne legen ebenfalls zu

Vom 26. bis zum 28. Mai 2020 hat die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1.377 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Politische Stimmung in Deutschland

In der politischen Stimmung verzeichnet die Union ein leichtes Plus und erzielt damit weiterhin Zustimmungswerte weit über ihrem Niveau in den Wochen und Monaten vor der Corona-Krise. SPD und Grüne legen ebenfalls leicht zu, AfD, FDP und Linke werden geringfügig schwächer. Ende Mai wird die CDU/CSU bei 43% (+1) gemessen, die SPD kommt auf 17% (+1), die AfD auf 5% (-1) und die FDP auf nur noch 3% (-1). Die Linke liegt bei 8% (-1), die Grünen kommen auf 21% (+1) und alle sonstigen Parteien auf zusammen 4% (+/-0).

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, gäbe es für Union und Grüne ein leichtes Plus, SPD und Linke blieben im Vergleich zur letzten Politbarometer-Projektion unverändert, AfD und FDP hätten Verluste, wobei die FDP erstmals in dieser Legislaturperiode unter die Fünf-Prozent-Marke rutscht. Aktuell käme die CDU/CSU auf 39% (+1), die SPD auf 15% (+/-0), die AfD auf 9% (-1), die FDP auf 4% (-1) und die Linke auf 8% (+/-0). Die Grünen würden jetzt 19% (+1) erreichen und alle sonstigen Parteien zusammen 6% (+/-0). Damit gäbe es weiterhin sowohl für Schwarz-Rot als auch für Schwarz-Grün eine Mehrheit.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung

Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung bleibt ausgesprochen hoch: Für seine aktuelle Arbeit wird das schwarz-rote Kabinett auf einer Skala von +5 (sehr zufrieden) bis -5 (überhaupt nicht zufrieden) mit durchschnittlich 2,1 (Apr-II: 2,1; Mai-I: 1,9) bewertet. Im Einzelnen erreicht die CDU/CSU hierbei die Note 1,8 (Apr-II: 1,9; Mai-I: 1,7), die SPD kommt auf 1,3 (Apr-II: 1,4; Mai-I: 1,1).

Arbeit von Bundeskanzlerin und Bundesregierung

Weiterhin klar über dem Schnitt dieser Legislaturperiode auch die Gesamtbilanz von Kabinett und Kanzlerin: 83% (Mai-I: 83%) der Deutschen bescheinigen zurzeit der Regierungsmannschaft und ebenfalls 83% (Apr-II: 83%; Mai-I: 85%) der Regierungschefin „alles in allem eher gute Arbeit“. Umgekehrt bewerten nur 15% (Mai-I: 15%) die Arbeit der Koalition und nur 14% (Apr-II: 13%; Mai-I: 14%) die Arbeit Angela Merkels eher negativ.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Die bemerkenswert hohe Zufriedenheit mit der Arbeit Angela Merkels macht sich natürlich auch bei den Imagewerten bemerkbar: Beim Ansehen schafft die Bundeskanzlerin Werte wie zuletzt nur vor Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 und lässt damit in den Politbarometer Top 10 alle anderen – nach Meinung der Deutschen – wichtigsten Politiker*innen mehr oder weniger klar hinter sich. Auf der +5/-5-Skala wird Angela Merkel jetzt marginal schwächer als vor zwei Wochen mit durchschnittlich 2,5 eingestuft. Ebenfalls geringfügig schwächer als zuletzt, aber unterm Strich immer noch sehr gut, werden Markus Söder (2,0) und Olaf Scholz (1,8) bewertet. Auf Platz vier und fünf liegen die Neueinsteiger Peter Altmaier (1,2) und Hubertus Heil (1,2). Dann auf den Plätzen sechs und sieben Jens Spahn (1,2) und Robert Habeck (1,0), beide etwas schwächer als zuletzt. Horst Seehofer (0,6) liegt mit unveränderter Bewertung auf Rang acht, Armin Laschet (0,5) rutscht nach erneuten Verlusten auf die vorletzte Position und Schlusslicht bleibt Christian Lindner (-0,3), der weiterhin als zurzeit einziger Spitzenpolitiker leicht negativ bewertet wird.

Probleme in Deutschland

Mit aller Deutlichkeit beherrschendes Thema bleibt für die Deutschen auch Ende Mai das Coronavirus und seine Folgen: Bei der vorgabenfreien Frage nach den beiden wichtigsten Problemen entfallen 75% der Nennungen auf den Bereich Coronavirus bzw. auf die vielschichtigen Konsequenzen der Pandemie. Mit großem Abstand folgen die Themenbereiche Klimawandel/Umwelt (15%), die Wirtschaftslage (12%) sowie der Bereich Ausländer/Asyl/Integration/Flüchtlinge (7%). Die weiteren Themen: Soziales Gefälle/Gerechtigkeit/Arm-Reich (6%), AfD/Rechte (5%), Arbeitsmarkt/Jobs (4%), Bildung/Schule (4%), Rente/Alterssicherung (4%) sowie Gesundheitswesen/Pflege (4%).

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung und weitere Ausbreitung

Die Ängste vor dem Coronavirus bleiben insgesamt konstant, sind aber in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Detail ganz unterschiedlich verteilt: Dass sie ihre eigene Gesundheit durch das Virus für gefährdet halten, sagen – nach 47% Ende April und 45% vor zwei Wochen – jetzt 44% aller Deutschen. Eine Mehrheit von 54% (Apr-II: 52%; Mai-I: 54%) aller Befragten erkennt dagegen für sich selbst keine gesundheitliche Gefahr durch das Coronavirus, darunter 73% der unter 35-jährigen Männer, aber nur 42% der ab 60-jährigen Männer. Bei den unter 60-jährigen Frauen fühlen sich rund drei von fünf nicht gefährdet, bei den ab 60-jährigen Frauen sehen 58% für sich eine Gefahr.

Was die weitere Ausbreitung des Coronavirus bei uns in Deutschland betrifft, gehen die Meinungen weit auseinander: Nach Ansicht von 42% aller Befragten haben wir „das Schlimmste überwunden“, für 51% ist dies dagegen nicht der Fall.

Lockerungen von Corona-Maßnahmen: Allgemein und Thüringen

Mit Blick auf die Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen gibt es viel Zustimmung zum eingeschlagenen Grundkurs: „Alles in allem“ bezeichnen 56% der Deutschen die Lockerungen in den letzten Wochen als „gerade richtig“, für 32% gehen diese Lockerungen „zu weit“ und für 11% „nicht weit genug“. Im Detail kritisieren zwar mit 30% überdurchschnittlich viele AfD-Anhänger, dass die Lockerungen nicht weitreichend genug seien. Dennoch halten auch in diesem wie auch in allen anderen politischen Lagern Mehrheiten die derzeitigen Lockerungen unterm Strich für so gerade richtig.

Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat vorgeschlagen, dass in Thüringen mit Ausnahme der Maskenpflicht auf verpflichtende Corona-Maßnahmen weitgehend verzichtet werden soll. Das finden 25% aller Deutschen richtig und 72% nicht richtig, wobei die Meinungen im Detail weit auseinander gehen. Zustimmung findet der Vorschlag bei 22% im Westen, aber bei 36% im Osten. „Richtig“ sagen außerdem nur 15% der SPD- und 17% der CDU/CSU-Anhänger, unter Linke- bzw. Grünen-Anhängern sind es 30% bzw. 23%, unter AfD- bzw. FDP-Anhängern kommt dagegen mit 48% bzw. 50% viel Zustimmung.

Corona-Krise: Proteste

Die Sympathien für die Anti-Lockdown-Demonstrationen bleiben zwar insgesamt schwach, sind aber konstant vorhanden: Nach 16% vor zwei Wochen sagen jetzt 15% der Wahlberechtigten, dass sie die Proteste gegen die von Bund und Ländern wegen der Corona-Krise beschlossenen Maßnahmen gut finden. 82%

(Mai-I: 81%) aller Befragten finden diese Proteste nicht gut, darunter auch 53% der AfD-Anhänger.

Corona-Krise: Wirtschaftliche und gesundheitliche Folgen

Was die Auswirkungen der Corona-Pandemie betrifft, fürchten deutlich mehr Bürger die ökonomischen als die gesundheitlichen Folgen: Gefragt, was ihnen für unser Land bei der Corona-Krise die größeren Sorgen macht, sagen 33% der Deutschen „die gesundheitlichen Folgen“, aber 61% „die wirtschaftlichen Folgen“. Dass sie die größeren Bedenken wegen der wirtschaftlichen Konsequenzen haben, sagen dabei sehr klare Mehrheiten aller unter 60-Jährigen und selbst in der Generation 60plus überwiegen noch leicht die wirtschaftlichen Sorgen.

Bei den ökonomischen Folgen unterscheiden die Bundesbürger klar zwischen gesamtwirtschaftlichen und individuellen Konsequenzen: So meinen 71% der Befragten, dass sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland wegen der Corona-Krise stark (55%) oder sehr stark (16%) verschlechtert (nicht so stark: 26%; keine Verschlechterung: 2%). Mit Blick auf ihre eigene finanzielle Lage sprechen dagegen nur 12% von einer starken (10%) oder sehr starken (2%) Verschlechterung, 33% aller Deutschen sehen für sich nicht so starke finanzielle Folgen und 53% meinen, dass sie infolge der Corona-Krise gar keine finanziellen Einschnitte haben, darunter zwei Drittel der Rentner, aber nur knapp die Hälfte der Berufstätigen.

Corona-Krise: Einsatz der Bundesregierung für Unternehmen und Betriebe

Das krisenbedingte Engagement der Bundesregierung für die heimischen Unternehmen und Betriebe findet viel Zustimmung: Für 59% der Befragten ist das, was in diesem Zusammenhang regierungsseitig getan wird, „gerade richtig“, für 9% tut die Bundesregierung in der Corona-Krise „zu viel“ und für 22% „zu wenig“ für die Unternehmen und Betriebe in Deutschland. Dass „zu wenig“ getan werde, sagen überproportional viele Linke- und AfD-Anhänger, wobei unter AfD-Anhängern gleichzeitig auch überproportional viele „zu viel“ Hilfe kritisieren.

Corona-Krise: Verschuldung und Konjunkturmaßnahmen

Dass Deutschland zur Bekämpfung der Krisenfolgen sehr hohe Schulden macht, finden 73% aller Befragten richtig und 23% nicht richtig. Zustimmung kommt im Detail aus allen politischen Lagern mit Ausnahme der AfD: Hier kritisiert eine Mehrheit die große Neuverschuldung.

Was verschiedene Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft betrifft, gibt es ein klares „Ja“ zu einem einmaligen Familienbonus und ein klares „Nein“ zu einer generellen Prämie beim Autokauf. So sollte es jetzt nach Meinung von lediglich 9% aller Deutschen eine staatliche Prämie für den Kauf neuer Autos geben, 28% sind für einen solchen Zuschuss nur beim Kauf besonders umweltfreundlicher Autos und 61% lehnen staatliche Prämien für Neuwagen vollständig ab. Zustimmung kommt dagegen von 57% für einen staatlichen Familienbonus, wonach es pro Kind einmalig 300 Euro geben soll, für 38% sollte es eine solche Einmalzahlung nicht geben.

EU: Finanzielle Hilfen für besonders betroffene Länder

Die Europäische Union plant, die Wirtschaft in den von der Krise besonders betroffenen Ländern zu stützen. Dafür müsste Deutschland einen großen finanziellen Beitrag leisten. Vor diesem Hintergrund finden 61% eine finanzielle Unterstützung solcher Länder gut, 34% finden das nicht gut, darunter 72% der AfD-Anhänger.

Wenn die EU die von der Krise besonders betroffenen Länder finanziell unterstützt, sollte es diese Unterstützung nach Ansicht von 56% der Befragten nur in Form von Krediten geben, 37% plädieren dagegen zusätzlich auch für Finanzhilfen aus dem EU-Haushalt, die nicht zurückgezahlt werden müssen, darunter Mehrheiten der FDP-, Linke- und Grünen-Anhänger.

Sommerurlaub: Reiseziele

Gefragt nach ihren Urlaubsplänen im Sommer, sagen 31% der Befragten, dass sie in Deutschland Urlaub machen werden, 13% sagen „innerhalb Europas“ und 1% „außerhalb Europas“. Eine relative Mehrheit von 37% hat im Sommer keinen Urlaub geplant und 18% der Deutschen wissen noch nicht, ob oder wo sie Urlaub machen werden.