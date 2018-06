Union vor der Zerreißprobe

Anzeige

So haben es alle CSU-Spitzenpolitiker bereits angekündigt und auch am Wochenende bekräftigt. Die große Frage ist, ob der Innenminister die Bundespolizei sofort entsprechend anweist oder Angela Merkel noch einmal die von ihr erbetenen zwei Wochen Zeit gibt. Es gab gestern Medienberichte, die auf einen letzten Aufschub hindeuteten – aber auch Dementis.

Diplomatische Offensive

Etwa zur gleichen Zeit treten in Berlin die CDU-Gremien unter Führung von Angela Merkel zusammen. Die Kanzlerin wird sich dort Rückhalt für ihre Linie holen, dass die Flüchtlingspolitik nicht mit Alleingängen, sondern nur europäisch zu betreiben sei, und dass das auch für Zurückweisungen an den Grenzen gelte. Für die müsse es mindestens bilaterale Abmachungen mit den betroffenen Ländern geben. Offenbar plant das Kanzleramt dafür eine diplomatische Offensive. Dazu könnte ein Treffen mit den Regierungschefs der direkt betroffenen Länder Italien, Österreich und Griechenland am kommenden Wochenende gehören. Entsprechende Gespräche wurden vom Presseamt bestätigt.

Ende Juni findet dann der EU-Gipfel statt, er markiert das Enddatum der Bemühungen. „Das ist eine europäische Herausforderung, die auch eine europäische Antwort braucht“, sagte Merkel in ihrer aktuellen Videobotschaft. „Und ich halte dieses Thema für eines der entscheidenden für den Zusammenhalt Europas.“ Merkel empfängt heute den neuen italienischen Ministerpräsidenten Conte und morgen in Schloss Meseberg das halbe, von Präsident Macron angeführte französische Kabinett.

„Lage neu bewerten“

Allen Beteiligten ist klar, dass Merkel Seehofer entlassen müsste, wenn er in dieser Phase tatsächlich sofort die Grenzen schließen würde. Es wäre das Ende der großen Koalition. Zwar liegt die Bundespolizei in seiner Kompetenz, doch hat die Kanzlerin die politische Richtlinienkompetenz. „Seehofer zu feuern, hieße, die CSU aus der Koalition zu schmeißen. Und das wird sich die Bundeskanzlerin genau überlegen“, sagte drohend bereits der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein. Falls es nicht schon sofort zum Knall kommt, ist unklar, was nach den zwei Wochen passiert.

Merkel hat Seehofers Grenzplänen bisher keinesfalls grünes Licht für den Fall gegeben, dass ihre Bemühungen keinen Erfolg haben. Sondern lediglich gesagt, dann müsse man die Lage neu bewerten. Außerdem hat sie bisher nur der Zurückweisung bereits abgelehnter Asylbewerber zugestimmt. Das ist der CSU deutlich zu unentschlossen. Die Entscheidung steht an. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt.

