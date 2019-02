Union: „Werkstattgespräch“ soll Migrationspolitik aufarbeiten

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (Bild) und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) haben zum Auftakt eines zweitägigen „Werkstattgesprächs“ der CDU zu Migration, Sicherheit und Integration gestern in Berlin betont, eine Situation wie beim Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Während Kramp-Karrenbauer warnte, mit nationalen Maßnahmen die europäische Einheit zu gefährden, forderte Herrmann eine bessere Kontrolle des Zuzugs nach Deutschland. Es sei immer Aufgabe der CDU gewesen, national funktionierende Lösungen zu finden, sagte Kramp-Karrenbauer. Dadurch dürfe aber ein zweiter „Schutzmantel, den wir brauchen, nämlich ein starkes und funktionierendes Europa“, nicht aufgegeben oder gefährdet werden. Deutschland sei als starker und wohlhabender Staat in der Mitte Europas Ziel von Zuwanderung, aber auch das starke Zentrum in Europa, sagte Kramp-Karrenbauer.

Das „Werkstattgespräch“ müsse die Frage beantworten, was man seit der Flüchtlingskrise gelernt und verändert habe – und ob dies ausreiche, um so etwas in der Zukunft zu verhindern. Heute sollen in vier Arbeitsgruppen Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. dpa/(BILD: dpa)

