Union will Störfeuer vermeiden

Berlin.Annegret Kramp-Karrenbauer hatte es gestern Abend eilig. Nur drei Fragen ließ die CDU-Generalsekretärin im Konrad-Adenauer-Haus zu, um pünktlich zur „Berliner Runde“ im Fernsehen zu kommen. Ihre Antworten klangen allerdings wie abgelesen. Jetzt nur kein weiteres Öl ins bayerische Feuer gießen nach der Wahlschlappe der CSU mit dem historisch schlechten Ergebnis.

Auf der bescheidenen Wahlparty der CDU in Berlin mit Leberkäs und Brezeln schaute man mit bangen Blicken nach München. Zwar standen die Christdemokraten dort selber nicht zur Wahl. Doch nach der herben Niederlage der CSU werden die nächsten Wochen für Angela Merkel beileibe nicht einfacher werden. Denn die Bayern werden versucht sein, die Schuld auch in Berlin abzuladen, was wiederum die schwarz-rote Koalition in neue Turbulenzen stürzen dürfte.

Deswegen mahnte Kramp-Karrenbauer „Disziplin auf Bundesebene“ an. Es gehe jetzt nicht „um Abrechnung mit irgendwem“. Also auch nicht mit der Politik der Kanzlerin. Der Grund: In zwei Wochen wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt, darauf will die Union nun den Fokus richten. Neue Störfeuer will Kramp-Karrenbauer also unbedingt vermeiden. Die Frage ist freilich, wie lange sie den Deckel auf dem Topf halten kann. Denn der Unmut ist groß in der Partei auch angesichts mieser Umfragen auf Bundesebene.

Bitteres Ergebnis

Kramp-Karrenbauer machte die Streitereien der vergangenen Monate mit verantwortlich, „insbesondere der Tonfall und der Stil“ seien nicht hilfreich gewesen. „Das steht außer Frage.“ Das Ergebnis sei bitter, aber das hätten „die Freunde in Bayern ja selbst so gesagt“, schob sie rasch nach. Sicher ist sicher.

Einer, auf den sich in den nächsten Tagen die Blicke richten werden, ist CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer. Er hatte die Koalition zuletzt zweimal an den Rand des Abgrunds getrieben. Viele sehen deshalb in ihm einen der Hauptschuldigen an der CSU-Krise. Seehofer ließ aus München wissen, natürlich könne auch über ihn geredet werden, für die Niederlage gebe es aber zahlreiche Ursachen – in Berlin wie in München. Morgen will Seehofer vor die Bundespressekonferenz treten, um seine Sicht darzulegen. Es dürfte spannend werden.

Deutlich zufriedener als bei der CDU war man bei der FDP. Offenbar schaffen die Liberalen knapp den Einzug in den bayerischen Landtag. Dass es eine Zitterpartie wurde, erklärte Parteichef Christian Lindner damit, dass der FDP auf den letzten Metern „das Momentum“ abhandengekommen sei. „Wer aber FDP gewählt hat, der meinte FDP. Taktische Wähler haben wir keine bekommen.“

