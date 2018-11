Unionsspitze gegen Friedrich Merz

Sind sich einig: Armin Laschet (l.), Julia Klöckner und Thomas Strobl. © dpa

Berlin.Die stellvertretenden CDU-Chefs Armin Laschet, Thomas Strobl und Julia Klöckner haben sich gegen den Vorwurf von Friedrich Merz verwahrt, die Partei habe den Aufstieg der AfD mehr oder minder gleichgültig zur Kenntnis genommen. Laschet und Strobl sagten gestern vor Gremiensitzungen der CDU in Berlin auf die Frage, ob sie die Entwicklung der AfD achselzuckend zur Kenntnis genommen hätten: „Nein.“

Laschet führte aus „Wir haben die vor Ort bekämpft und tun das auch weiter“, Strobl äußerte sich ähnlich. Klöckner sagte, alle müssten sich fragen, wer welchen Anteil daran habe, dass die AfD so groß geworden sei.

Merz hatte am Wochenende dem Deutschlandfunk gesagt, die CDU habe die Wahlerfolge der AfD in Bund und Ländern mit einem „Achselzucken“ zur Kenntnis genommen. Der frühere Unionsfraktionschef kandidiert beim CDU-Parteitag Anfang Dezember neben Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn für die Nachfolge von Angela Merkel als Parteichefin. Er sagte, die Partei habe sich damit zufrieden gegeben, selbst nur so stark zu sein, dass ohne sie nicht regiert werden könne. „Dieser Anspruch ist mir etwas zu wenig.“

Laschet sagte über den härter werdenden Ton der Kandidaten: „Es geht ja auch um was.“ Alle müssten aber darauf achten, dass die Partei auch nach der Wahl zusammenbleibe. „Es wird auch Verlierer geben auf diesem Parteitag. Umso wichtiger ist, dass alle, die jetzt im Wettbewerb stehen, auch danach bereit sind, für die CDU weiter zu arbeiten.“

Station in Böblingen

Auf die Frage, ob es klug sei, das Thema Asyl so in den Vordergrund zu stellen, sagte Laschet: „Man muss die Probleme lösen. Aber man sollte nicht ständig über die Probleme diskutieren.“ Er begrüße, dass auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) deutlich gemacht habe: „Wir haben gelernt aus den Wahlen, dass Streit über das Thema Asyl beispielsweise uns nicht weiterhilft.“ Er hoffe, dass nun auch ein Neustart zwischen CDU und CSU beginnen könne.

„Wir bekämpfen die AfD“, sagte Strobl. Zum verbalen Schlagabtausch zwischen den Kandidaten ergänzte er: „Das ist ein sportlicher Wettstreit, der tut der CDU insgesamt gut.“ In den Kreisverbänden gebe es lebendige und faire Diskussionen. Heute Abend gehen die Regionalkonferenzen der CDU in Böblingen weiter.

Der CDU-Parteitag im Dezember soll nach dem Willen der Parteispitze offiziell über den umstrittenen UN-Migrationspakt diskutieren. Der CDU-Vorstand beauftragte gestern die Antragskommission des Delegiertentreffens in Hamburg, das Thema aufzugreifen und zur Debatte beziehungsweise zur Abstimmung zu stellen.

Als Grundlage soll der von der Unionsfraktion geplante Entschließungsantrag zum UN-Migrationspakt dienen. Dieser Antrag soll noch heute von den Abgeordneten von CDU und CSU beschlossen und möglichst noch diese Woche mit der SPD im Plenum beschlossen werden. Auch die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Armin Laschet und Daniel Günther, hätten dem Verfahren zugestimmt, hieß es. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018