Unionsstreit übertönt SPD

Anzeige

„Es ärgert mich, dass im Moment über nichts anderes gesprochen wird als über den internen Streit zwischen CDU und CSU“, sagte auch Justizministerin Katarina Barley. Gestern versuchte Andrea Nahles, das Heft des Handelns wenigstens ein bisschen wieder in die Hand zu bekommen, indem sie die streitenden C-Parteien darauf hinwies, dass es die SPD auch noch gibt und ein „Masterplan Migration“ auch mit ihr abgesprochen werden müsse. Nahles verlangte die Einberufung des Koalitionsausschusses, der nun am Dienstag tagen soll. Es ist das erste Mal in dieser großen Koalition.

Flüchtlingsfrage – Konzept fehlt

Zur Wahrheit gehört freilich, dass die SPD selbst kein klares Konzept in der Flüchtlingsfrage hat – und auch deshalb in der von der CSU und der AfD dominierten Debatte kaum wahrgenommen wird. Nahles’ vorsichtige Versuche, einen etwas härteren Kurs einzuläuten, stießen sogleich auf massive Kritik vor allem der Parteilinken. Viele SPD-Innenpolitiker und -minister in den Ländern hingegen stehen auf der Seite der Chefin.

Die Flüchtlingsfrage gehört zu jenen immer wieder aufgeschobenen Konfliktthemen, die Nahles endlich innerparteilich klären will. Ein anderes führte Ende Mai schon zu einer Grundsatzaussprache im Parteivorstand, die Russlandpolitik. Hier rieb sich Außenminister Heiko Maas mit seinen eher harten Tönen mit „Russlandverstehern“ vor allem aus den ostdeutschen Landesverbänden. Auch Finanzminister Olaf Scholz bekam Ärger, weil er stolz einen Haushalt mit einer schwarzen Null vorlegte, was einige als bloße Fortsetzung der Politik seines Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU) kritisierten.

Beide Vorgänge zeugen vom weiter schwelenden Misstrauen zwischen Teilen der Parteibasis, vor allem aber der Funktionäre, und der Führung in Berlin. Besserung ist nicht in Sicht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.06.2018