Unmut über von der Leyen wächst

Brüssel.Eine etwas naiv klingende Ursula von der Leyen ruft bei Kanzlerin Angela Merkel an und fragt um Rat – mit der Satire-Serie „Europa-Ursula“ landeten die Stimmen-Imitatoren der ARD-Hörfunksender einen Hit. Allzu weit weg von der Realität sind die kurzen Hörspiel-Podcasts nicht. Die einstige Verteidigungsministerin hat – kaum ein Jahr im Amt – ihren Kredit bei den deutschen Unionsfreunden gleich mehrfach verspielt.

Erst vor wenigen Tagen zog der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke aus Bochum, der zugleich Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) in NRW ist, eine fast schon vernichtende Bilanz der Arbeit seiner Parteifreundin. Von der Leyen werde ihrem Führungsanspruch nicht gerecht, hieß es in einem Gastbeitrag für die Zeitung „Die Welt“. In großen politischen Fragen wie dem Green Deal brauche die EU „weniger pathetische und wolkige Beschreibungen des Problems und mehr beherztes Zupacken“.

Die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Europäischen Kommission wächst täglich. Von der Leyen wurde längst als Ursache ausgemacht. Selbst erfahrene Spitzenvertreter der Behörde werfen der 62-jährigen CDU-Politikerin vor, die Kommission strukturlos zu führen und die Kontrolle über sie verloren zu haben. Dazu wird dann gerne darauf verwiesen, dass die beiden einstigen Shooting-Stars der anderen Parteienfamilien, Frans Timmermans (Sozialdemokrat) und Margrethe Vestager (Liberale), die als Vizepräsidenten mit besonderer Funktion agieren sollten, praktisch abgetaucht sind. Andere EU-Kommissare arbeiteten regelrecht gegen die Präsidentin. Die Kritik an dem Beraterstab, den von der Leyen aus Berlin importierte, reißt nicht ab. Die vielfach zitierten Attribute reichen von „unfähig“ bis „überheblich“.

Ärger wegen Gipfelbeschluss

Besonders eklatant fällt die Kritik aus dem Europäischen Parlament aus. Nicht nur Sozialdemokraten, Liberale und Grüne, sondern auch Politiker der Unionsparteien beklagen unter anderem, dass die Niedersächsin sich zwar bei ihrer Bewerbungsrede dafür stark gemacht habe, dem Abgeordnetenhaus in dieser Legislaturperiode ein Initiativrecht zu verschaffen. Davon sei jedoch nicht nur nichts zu erkennen, die Präsidentin falle den Volksvertretern sogar in den Rücken. Als Beispiel wird von der Leyens Verhalten beim EU-Gipfel über den Haushaltsrahmen 2021 bis 2027 und den Aufbaufonds genannt. Entgegen den Forderungen des Parlamentes habe sie einen Gipfelbeschluss applaudierend gefeiert, der weit vom Vorschlag der Abgeordneten entfernt war. Im Parlament kreidet man von der Leyen darüber hinaus zunehmende Intransparenz an, weil Nachfragen und offizielle Begehren um mehr Information wochenlang liegen- oder sogar gänzlich unbeantwortet bleiben.

Sicher, es gibt kaum einen Chef der Europäischen Kommission, der für sein erstes Amtsjahr Bestnoten bekam – noch dazu angesichts einer Krise, wie es sie bisher noch nicht gab. „Aber gerade dann braucht die Union doch Führungskraft“, sagte ein Brüsseler Diplomat. Er empfahl, die Kommissionspräsidentin solle „öfter mal rausgehen“. Von der Leyen gilt als unnahbar, was im Vergleich zu ihrem häufig kumpelhaften Vorgänger Jean-Claude Juncker besonders spürbar auffällt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020