Unruhen vor allem in Paris

Paris.Dieses Mal sind die befürchteten Szenarien bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich ausgeblieben. Dem Aufruf zu protestieren folgten landesweit nur noch rund 66 000 Menschen, um die Hälfte weniger als in der Woche davor. Einige Beobachter sehen in dem geringeren Zulauf das beginnende Ende der Bewegung, andere eine Wende von einer sozialen Bewegung hin zu einer politischen Protestgruppe. Die Forderungen, die auf den Spruchbändern zu lesen waren, entsprechen teilweise jenen der rechtsextremen Partei Rassemblement National von Marine Le Pen, darunter die Forderungen nach einem Bürgerreferendum und einem Frexit.

In Paris kam es vor allem auf der Prachtstraße Champs-Élysées wieder zu Spannungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten, dabei wurden Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt. Auch in Bordeaux und Toulouse kam es zu Rangeleien. Mehr als 150 Personen wurden festgenommen.

Nach Einschätzung der Regierung haben die Straßenblockaden und Proteste Einfluss auf das Wirtschaftswachstum des Landes. Die französische Nationalbank hat die Wachstumserwartungen für das laufende Quartal von 0,4 auf 0,2 Prozent halbiert. dpa

