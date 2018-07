„Unser Laden wirkt überaltert“

Anzeige

Köln.Die Gegend westlich von Köln, das waren eigentlich immer Rübenfelder und katholische Kirchen. Herz-Jesu-, St. Martins- und Dreifaltigkeitskirchen. 1698 soll es hier keinen einzigen Nicht-Katholiken gegeben haben. Doch nach einer Projektion des Erzbistums Köln werden in zehn Jahren im gesamten Kreisdekanat Euskirchen nur noch 930 Menschen die Sonntagsmesse mitfeiern. Diese Zahl muss ein Schock sein für Katholiken. Denn so wie in Euskirchen sieht es fast überall aus.

„Nichts ist Gott unmöglich, nicht einmal, dass er die Mitgliederzahlen der Kirchen wieder ansteigen lässt“, sagt der Religionssoziologe Detlef Pollack. „Statistisch gesehen käme das allerdings schon einem Wunder gleich.“ Allein im vergangenen Jahr haben die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland 660 000 Mitglieder verloren. 54 Prozent der deutschen Bevölkerung gehören jetzt noch zu einer der beiden Kirchen. 2005 waren es noch 62 Prozent. „Unser ganzer Laden wirkt ein wenig überaltert“, muss selbst der Kölner Kardinal Rainer Woelki eingestehen. Und die Jugend? „Die Jugend wird so wenig im Glauben erzogen, wie das in Deutschland in den letzten Jahrzehnten nie der Fall war“, sagt Pollack.

Rückgang im Südwesten Auch die Zahl der Kirchenmitglieder im Erscheinungsgebiet dieser Zeitung ist rückläufig. Ein Überblick: Katholische Kirche: Erzbistum Freiburg: Die Gesamtzahl der Katholiken ist um etwa 30 000 auf rund 1,85 Millionen gesunken. Diözese Rottenburg-Stuttgart: Die Zahl der Katholiken hat sich im vergangenen Jahr um knapp 13 000 auf 1,83 Millionen reduziert. Bistum Mainz: 729 602 Katholiken waren dort im vergangenen Jahr registriert. Das entspricht einem Rückgang von knapp 11 000 Personen. Bistum Speyer: Das Bistum zählte zum Jahresende 527 950 Katholiken. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von rund 9500 Gläubigen. Evangelische Kirche: Evangelische Landeskirche in Baden: Die Evangelische Landeskirche Baden zählte 1,16 Millionen Mitglieder, das entspricht einem Rückgang von knapp 18 500 Mitgliedern. Landeskirche Württemberg: Um rund 31 800 Mitglieder hat sich die württembergische Landeskirche auf 2,02 Millionen verkleinert. Evangelische Kirche der Pfalz: Die Zahl der Mitglieder verringerte sich um knapp 10 500 auf 526 000. Evangelische Kirche Hessen und Nassau: Etwa 15 500 Personen traten aus. Die Zahl betrug rund 1,55 Millionen. mpt

Glaube ohne Institution

Daran können die Kirchen nach übereinstimmender Auffassung von Religionssoziologen wenig ändern. Es ist eben einfach nicht mehr so wie früher, als man ganz selbstverständlich in der Kirche groß wurde. In der pluralistischen Welt des Westens macht die Kirche nur ein Angebot von vielen. Ihre Lehren und Rituale sind vielen Deutschen mittlerweile ebenso fremd wie der Islam oder der Hinduismus. Viele sagen: „Ich kann auch ohne die Kirche glauben.“ Das stimmt natürlich, aber meist umfasst der Glaube dann wenig mehr als die Vermutung, „dass da etwas ist“. „Wo die Kirchenbindung sich abschwächt, verlieren auch christliche Glaubensinhalte und Gebote an Überzeugungs- und Motivationskraft“, meint der Buchautor Andreas Püttmann („Gesellschaft ohne Gott“).