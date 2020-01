„Unsere staatlichen Institutionen sind sehr gut aufgestellt“

Mannheim.Schwarz-grüne Regierungsbündnisse sind in Deutschland längst an der Tagesordnung. Das Parteiensystem wird, das glaubt der Mannheimer Politikwissenschaftler Marc Debus, auch in Zukunft immer komplexer.

Herr Debus, wie sehr ist das deutsche Parteiensystem auf Veränderung eingestellt?

Marc Debus: Parteiensysteme beruhen auf dem Grundsatz von Angebot und

...