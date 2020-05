Unsichere Schätzung

Berlin.Die Corona-Pandemie reißt tiefe Löcher in die öffentlichen Kassen. Nach der am Donnerstag veröffentlichten Steuerschätzung werden Bund, Länder und Kommunen allein in diesem Jahr insgesamt knapp 100 Milliarden Euro weniger einnehmen als noch bei der letzten Prognose im Oktober erwartet. Auch in den Folgejahren bis einschließlich 2024 ergibt sich ein weiteres Minus von insgesamt gut 217

...