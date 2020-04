Unsicherheit bei der Todesrate

Mannheim/Berlin.Die Fallsterblichkeit, auch Todesrate genannt, ist eine der zentralsten Zahlen in der Corona-Pandemie. Denn sie sagt aus, wie gefährlich die neue Krankheit ist. Allerdings sind die bisherigen Daten mit großen Unsicherheiten behaftet.

Ganz grundsätzlich wird die Fallsterblichkeit berechnet, indem man die Todesfälle ins Verhältnis zur Zahl der Infizierten setzt. Diese Methode ist derzeit aus mehreren Gründen problematisch. Zum einen gibt es bei Covid-19 eine hohe Dunkelziffer. Das heißt, zahlreiche Infizierte haben nur leichte oder gar keine Symptome, sie tauchen in keiner Statistik auf. Außerdem dürfte bei einigen Patienten auch eine andere Todesursache vorliegen.

„Berechnung ist schwierig“

Ob ein Patient tatsächlich an und nicht mit dem Coronavirus gestorben ist, kann nach Auskunft des Gesundheitsamts Rhein-Neckar „nur durch eine Obduktion und dann auch nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden“. Das Robert Koch-Institut hat daher den Behörden vorgegeben, „alle Patienten, die an Erkrankungen der Atemwege versterben und positiv getestet sind, dem Coronavirus zuzuordnen“. Konkret heißt das: Wenn eine Person bei einem Autounfall stirbt und infiziert ist, wird dies nicht als Corona-Todesfall gezählt. Bei einem Tod durch Lungenentzündung, an der mehrere Erreger beteiligt sind, aber schon.

„Die Berechnung ist ganz schwierig“, räumt auch Susanne Glasmacher vom Robert Koch-Institut im Gespräch mit dieser Redaktion ein. Letztlich könnten die Zahlen nur einen „groben Anhaltspunkt“ geben. mad

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020