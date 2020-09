Unter Chauvis

Als der hessische Landespolitiker Franz Josef Jung 2005 wie aus heiterem Himmel Verteidigungsminister wurde, hieß es: Jeder gute Politiker kann ein klassisches Ressort übernehmen. Als Ursula von der Leyen 2013 dasselbe Amt antrat, stellten Journalisten und Politiker-Kollegen hinter vorgehaltener Hand die Frage: Kann die das? Mit Frauen in der Politik haben sich viele Männer lange schwergetan. Sie waren früher ja in der Regel ohnehin nur für „Familie und das ganze Gedöns“ zuständig, wie der SPD-Altkanzler Gerhard Schröder einmal fies anmerkte. Dass eine Frau ihn aus dem Amt jagen würde, hätte er sich wahrscheinlich nicht träumen lassen. Und CDU-Politiker Friedrich Merz hat es bis heute nicht verwunden, dass diese Frau ihm 2005 seinen Job als Fraktionsvorsitzender weggenommen hat.

Wenn die Männer sich um Posten in der Politik streiten, wird auch viel schmutzige Wäsche gewaschen. Wenn Frauen aber Karriere machen wollen, geht es nicht nur um ihr Können, sondern auch darum, wie sie aussehen und was sie anhaben. Vielleicht ist Angela Merkel auch deshalb bei männlichen Wählern so populär, weil sie seit ewigen Zeiten Hosenanzüge trägt und als „Mutti“ gilt.

Dagegen ist Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth schon lange nicht nur ihrer schrillen Kleidung wegen für ihre Gegner ein rotes Tuch. Frauen haben noch immer ein Akzeptanzproblem. „Wenn eine Abgeordnete redet, drehen sich viele Männer um“, kritisiert Roth die demonstrative Missachtung von Frauen im Parlament. Dass sie damit vor allem die AfD meint, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch bei der etablierten Konkurrenz genug Männer gibt, an denen die Emanzipation in all den Jahren spurlos vorbeigegangen ist.

FDP-Chef Christian Lindner hat sich am Wochenende jedenfalls als ein Ober-Chauvi geoutet, der versuchte, mit dummen Altherrenwitzen vom eigenen Versagen abzulenken. Sein Opfer war die von ihm geschasste Generalsekretärin Linda Teuteberg, die er mit schlüpfrigen sexuellen Anspielungen zusätzlich demütigte. Der Umgang mit ihr legt nahe, dass in dieser von Männern dominierten Partei Frauen keine großen Karrierechancen haben. Der Boss hat ja einen Mann als Teutebergs Nachfolger ausgewählt.

Lindners sexistische Bemerkungen sind schon schlimm genug, aber leider gibt es für alles eine Steigerung. Dass der Journalist Roland Tichy in seinem rechtspopulistischen Magazin solche erbärmlichen sexistischen Äußerungen über die SPD-Politikerin Sawsan Chebli veröffentlicht, ist unglaublich. Chebli ist in den sozialen Netzwerken ohnehin schon Anfeindungen ausgesetzt, die Grenzen zwischen Sexismus und Rassismus sind fließend. Die einzig gute Nachricht: Tichy muss seinen Posten als Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung aufgeben. Die Solidarität mit Chebli war groß. Und zwar diesmal bei Frauen und Männern gleichermaßen.

