Unter der Oberfläche brodelt es

Die CDU hat sich mit breiter Mehrheit für eine erneute große Koalition ausgesprochen. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel warb in einer rund einstündigen Rede auf dem Parteitag in Berlin für den Koalitionsvertrag mit CSU und SPD.

Unter den 50, die sich in der Aussprache nach Merkels Rede zu Wort melden, äußert fast jeder Dritte Kritik. Am Führungsstil, an zu vielen Kompromissen mit der SPD, an fehlenden Ostdeutschen im Kabinett, am schlechten Wahlergebnis, an der Flüchtlingspolitik, an Details des Koalitionsvertrages. Für einen CDU-Parteitag ist das ein kleiner Aufstand. Aber der Beifall ist jedes Mal dünn, und vor allem schlägt sich die Kritik nicht in der Schlussabstimmung über den Koalitionsvertrag nieder. Nur 27 votieren mit Nein. Vielleicht hat manchen auch der Mut verlassen, denn die Abstimmung ist offen, nicht geheim.

Ja zum Bündnis mit der SPD

„Dieses Land darf kein unregierbares Italien werden“, erläutert Christian Natterer aus Ravensburg sein Motiv. Er steht mit seinem Parteifreund Tim Hauser aus Esslingen zusammen, beide gehören zu den Jüngeren und erzählen bereitwillig, dass sie finden, dass sich die Partei jetzt mal so langsam an der Spitze erneuern müsse. Trotzdem sagen sie Ja zum erneuten Bündnis mit der SPD. „Aber mit geballter Faust im Sack“, betont Natterer. So sagt man es in Ravensburg.

Den meisten Ärger gab es im Vorfeld wegen der Ressortverteilung. „Ja, auch ich empfinde, den Verlust des Finanzministeriums als schmerzhaft“, betont Merkel. „Aber hätten wir daran die Koalitionsverhandlungen scheitern lassen . . .“ Sie wird von Beifall unterbrochen. Nein, hätte sie nicht. Damit ist das im Grunde schon erledigt. Zum Abschied feiert der Parteitag Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble. Danke und tschüss.

Personaldebatten? Wie böse könnten einige sein, sogar welche aus Merkels Umfeld. Hermann Gröhe vorneweg, der erst am Vortag erfahren hat, dass für ihn kein Platz mehr am Kabinettstisch ist. Ausgerechnet an seinem 57. Geburtstag. Oder Thomas de Maizière, der nicht mehr Innenminister sein darf. Er hat Merkel 1990 überhaupt erst für die Politik entdeckt. Aber es ist nun mal so, sagt ein Delegierter, dass irgendwer weichen muss, wenn die Ministerriege „jünger und weiblicher“ werden soll, wie es die Basis verlangt und Merkel erfüllt hat.

Merkel bekommt viel Lob für ihre Personalentscheidungen, von den Frauen sowieso, die die Hälfte der CDU-Ressorts besetzen und seit diesem Parteitag mit Annegret Kramp-Karrenbauer die Generalsekretärin stellen. Kramp-Karrenbauer wird nach einer umjubelten Rede mit 98,8 Prozent der Stimmen gewählt, sie ist ab sofort Merkels Kronprinzessin. So wie Jens Spahn als neuer Gesundheitsminister ihr Kronprinz wird. Beim Delegiertenempfang am Vorabend ruft Merkel alle neuen Minister auf die Bühne. Und auf dem Parteitag werden die Scheidenden alle verabschiedet.

Die Chefin hält eine typische Merkel-Spiegelstrichrede. Viele Punkte aus dem Koalitionsvertrag werden von ihr positiv erwähnt. Die Selbstkritik fällt provozierend kurz aus. „Das Wahlergebnis entspricht nicht unseren Ansprüchen“, sagt die Kanzlerin nur, und dass es ein Unbehagen in der Bevölkerung gegeben habe. An der Globalisierung, an den Flüchtlingsströmen, an der unsicheren Weltlage. Dann kommt schon das große Aber: Die CDU sei die Partei der Verantwortung, „wir werfen den Regierungsauftrag nicht einfach vor die Füße der Wähler, und wir ziehen uns nicht in Selbstfindungsprozesse zurück“. Herzliche Grüße aus Berlin an FDP und SPD.

