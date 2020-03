Unterricht in Hessen abgesagt

Wiesbaden.In Hessen bleiben wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Schulen auch die Kindertagesstätten mindestens bis zum Ende der Sommerferien geschlossen. Das hat das Landeskabinett auf einer Sondersitzung am Freitagnachmittag beschlossen, wie Ministerpräsident Volker Bouffier und Kultusminister Alexander Lorz (CDU) bekanntgaben. Demnach dürfen die Schülerinnen und Schüler nur am Montag noch einmal die Schule betreten, um persönliche Sachen abzuholen und mit den Lehrern zu klären, ob und wie sie auch in der unterrichtsfreien Zeit noch lernen können. Denkbar sind demnach etwa Hausaufgaben per Mail und Ähnliches. Die Lehrer sind aber dienstverpflichtet.

Zum einen sollen sie die schriftlichen Abiturprüfungen abnehmen, die trotz der sonstigen Schulschließung wie geplant ab Donnerstag stattfinden. Zum anderen sollen sie die Kinder von Angehörigen bestimmter Berufsgruppen betreuen, die für die Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung sowie des Gesundheits- und Pflegesystems unverzichtbar sind und nicht mangels Kinderbetreuung zu Hause bleiben sollen. Dasselbe System gilt auch in den Kitas. Bouffier nannte vor allem Polizei und Feuerwehr, Ärzte, Krankenschwestern und Pflegepersonal als Beispiele.

Das hessische Kabinett beschloss zudem eine zweiwöchige Zwangsquarantäne für alle Heimkehrer aus Risikogebieten im Ausland. kn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020