Unterschiede beim Gehalt

Zwickau.Die Linken haben eine gleiche Bezahlung bei den Berufsfeuerwehren in Deutschland gefordert. Denn das Gehalt der Feuerwehrleute unterscheidet sich je nach Bundesland erheblich, wie eine Auswertung von Daten der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ergab. Sie war von der Zwickauer Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann (Linke) angeregt worden. „Bundesländer sind keine konkurrierenden Unternehmen“, sagte sie. „Es gibt also keinen Anlass für eine unterschiedliche Bezahlung.“

Für angehende Feuerwehrleute in der Besoldungsgruppe A 7 liegt das Jahresgrundgehalt in Bayern demnach bei 29 500 Euro brutto und damit sieben Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Berlin rangiert mit 26 212 Euro auf dem letzten Platz beim Anfangsgrundgehalt. Auch im Saarland (26 983 Euro), in Brandenburg (26 831) und in Niedersachsen (26 731) wird vergleichsweise wenig gezahlt. In Baden-Württemberg sind es 28 336 Euro.

Nicht viel anders sieht es beim Endgrundgehalt aus. Hier gibt es eine Spannbreite zwischen 36 166 Euro (Bayern) und 32 846 Euro (Berlin). In Sachsen sind es 34 516 Euro. Die Besoldungsgruppe A 7 (Endgrundgehalt) wird in Hamburg in 28 Jahren erreicht, in Berlin sind es dagegen nur 17. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.12.2018