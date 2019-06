„Unverhältnismäßige“ Opferzahl

Washington.Vor gut vier Jahren verfasste John Bolton einen Gastbeitrag für die „New York Times“ mit dem Titel: „Bombardiert den Iran, um Irans Bombe zu stoppen“. Inzwischen ist Bolton Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, und am Donnerstagabend hätte er seinen Willen fast bekommen. Nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran habe der Gegenschlag unmittelbar bevorgestanden, schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Zehn Minuten vorher habe er den Angriff gestoppt. Die unmittelbare Kriegsgefahr scheint damit gebannt zu sein – vorerst.

Trump argumentierte, die vielen iranischen Toten – Schätzungen des US-Militärs gingen von 150 Opfern aus – wären verglichen mit dem Abschuss einer unbemannten Drohne „unverhältnismäßig“ gewesen. Die „New York Times“ berichtete, US-Flugzeuge seien bereits in der Luft und Kriegsschiffe in Stellung gewesen. Der Angriff hätte am Freitag Radar- und Raketenstellungen treffen sollen – kurz vor Morgengrauen, um die Zahl der Opfer möglichst gering zu halten.

Ein Abschuss, dessen zentrale Frage immer noch ungeklärt ist: Drang das unbemannte Flugzeug –wie von Teheran angegeben – in den iranischen Luftraum ein? Oder wurde es – worauf Washington beharrt – im internationalen Luftraum abgeschossen? Beide Seiten behaupten, ihre Version belegen zu können.

Der US-Präsident greift den Iran zwar immer wieder mit verbalen Breitseiten an, erst im vergangenen Monat drohte er dem Land mit dem „offiziellen Ende“ im Fall einer militärischen Konfrontation. Trump hat aber auch immer wieder betont, dass er keinen Krieg will. Er schien am Donnerstag selber nach einem gesichtswahrenden Ausweg zu suchen. Vor Journalisten sagte er, es hätte „einen großen, großen Unterschied“ gemacht, wenn das abgeschossene Flugzeug bemannt gewesen wäre. Am Freitag sagte der Kommandeur des Luftwaffenarms der iranischen Revolutionsgarden, Amir Ali Hadschisadeh, nach Angaben iranischer Staatsmedien, seine Truppen hätte auch ein bemanntes US-Aufklärungsflugzeug abschießen können, das gemeinsam mit der Drohne in den iranischen Luftraum eingedrungen sei. Man habe sich auf die Drohne beschränkt, „um den terroristischen amerikanischen Truppen eine Warnung zu erteilen“.

Über welche militärischen Fähigkeiten Irans Revolutionsgarden verfügen, haben sie nicht zuletzt mit dem Abschuss des unbemannten US-Flugzeugs gezeigt: Die Drohne vom Typ „RQ-4A Global Hawk“ operiert in extremer Höhe, weitaus höher als Verkehrsflugzeuge fliegen. Als Reaktion auf den Abschuss untersagte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA amerikanischen Airlines, den Persischen Golf zu überfliegen.

Der US-Präsident dementierte am Donnerstag, dass es Angehörige seiner Regierung gebe, die ihn in einen militärischen Konflikt mit dem Iran treiben wollten. Wie glaubwürdig das angesichts von Hardlinern wie Bolton in Trumps Team ist, ist offen. Schon in seiner „Nationalen Sicherheitsstrategie“ hatte Trump 2017 den „Schurkenstaat“ Iran als eine der größten Bedrohungen für die Sicherheit der USA beschrieben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.06.2019