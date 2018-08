Uri Avnery gestorben

Tel Aviv.Der israelische Friedensaktivist Uri Avnery (Bild) ist in der Nacht zu gestern in Tel Aviv gestorben. Dies bestätigte ein Sprecher des Ichilov-Krankenhauses. Der 94-Jährige mit deutschen Wurzeln hatte Anfang des Monats einen Schlaganfall erlitten und lag seither im Krankenhaus. Präsident Reuvin Rivlin ehrte Avnery als „ewigen Oppositionellen“. Sein Kampf für die Meinungsfreiheit „ebnete den Weg für Israel als junges Land“. Avnery hatte sein Leben lang um eine Lösung im Nahost-Konflikt gerungen und war in Israel umstritten. Rivlin sagte: „Wir hatten starke Differenzen. Aber diese verblassten gegenüber dem Bestreben, hier eine freie und starke Gesellschaft aufzubauen.“ dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018