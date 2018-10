Urteil im Dezember

Karlsruhe/Mannheim.Nach dem Stuttgarter Mammutprozess gegen zwei mutmaßliche ruandische Rebellenführer wegen Kriegsverbrechen im Ostkongo rütteln Anklage wie Verteidigung an dem Urteil. Beide Seiten haben Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) eingelegt. Die Bundesanwaltschaft forderte in der Verhandlung darüber gestern in Karlsruhe, den langjährigen Präsidenten der FDLR („Demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas“) als Täter und nicht nur wegen Beihilfe zu verurteilen (Az. 3 StR 236/17).

Vorwürfe abgestritten

Der 1963 geborene Hauptangeklagte und sein 57 Jahre alter Vize leben seit langem in Deutschland – zeitweilig auch in Mannheim.

Wegen des langwierigen Verfahrens sitzt der Hauptangeklagte seit neun Jahren in Untersuchungshaft. Sein Vize, der an der Verhandlung gestern teilnahm, wurde mit der Urteilsverkündung im Jahr 2015 freigelassen. In seinem Schlusswort in Karlsruhe stritt er die Vorwürfe erneut ab. Die obersten Strafrichter wollen ihr Urteil am 20. Dezember verkünden. dpa

