US-Demokratinnen wehren sich gegen Trumps Attacken

Washington.Die vier Demokratinnen aus dem US-Kongress, die zum Ziel heftiger Attacken von Donald Trump geworden sind, haben die Äußerungen des US-Präsidenten verurteilt. Trump habe zu einer „unverhohlen rassistischen“ Attacke ausgeholt, um von der Korruptheit seiner Regierung abzulenken, sagte die Abgeordnete Ilhan Omar (Zweite v. l.) am Montag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit ihren Parteikolleginnen (v. l.) Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez sowie Ayanna Pressley. Trump gab sich trotz Kritik auch aus den Reihen der Republikaner unnachgiebig und legte am Dienstag erneut nach. Auf Twitter schrieb er, die Demokratinnen hätten in der Vergangenheit „einige der abscheulichsten, hasserfülltesten und ekelhaftesten Dinge“ von sich gegeben, die je ein Politiker im Kongress gesagt habe. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019