US-Soldaten bleiben in Deutschland

Berlin.Über Joe Biden sagte Hans-Martin Schertl vor der US-Wahl, „das ist mein Favorit“. Schertl redete in eigener Sache: Er ist Bürgermeister von Vilseck. Die bayerische Kleinstadt wäre vom geplanten Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland mit am stärksten betroffen. Wenn die Abwahl von Präsident Donald Trump Plan A war, dann war Schertls Plan B, dass der US-Kongress den Abzug stoppen würde. Nun trat beides ein: Biden wurde gewählt, der Kongress legte die Abzugspläne auf Eis. „Das ist wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“, sagte Schertl unserer Redaktion.

Dies ist keine Geschichte über die große Politik, sondern über einen Ort, der beinahe zum Spielball der Mächtigen geworden wäre und in dem die Leute sagen, „wir leben vom Ami“. 12 000 Soldaten (von 36 000) wollte Trump teils in andere Staaten verlegen, teils heimholen, darunter das 2. Kavallerieregiment. 4500 Militärs, 9000 Familienangehörige. Der ganze Ort hat 6000 Einwohner. Die Militärs haben die Entscheidung des „Commander in Chief“ respektiert, der zuletzt geschasste Verteidigungsminister Mark Esper wollte sie „so schnell wie möglich“ umsetzen.

In Vilseck bekam man davon wenig mit. Nie wurde den GIs mitgeteilt, wo und wohin sie umziehen sollten. Fragte man bei der Kommandozentrale für die US-Streitkräfte in Europa in Stuttgart an, fiel die Auskunft hinhaltend aus: „Die Planung erfolgt auf den höchsten Ebenen und berücksichtigt zahlreiche Überlegungen. Dies wird einige Zeit dauern.“ Bis sie sich erledigt hat? Jetzt heißt es in Washington, die Militärpräsenz in Deutschland sei eine wichtige Aufgabe der Abschreckung.

Eine Stadt für sich

Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die US-Army in Vilseck, der Truppenübungsplatz in Grafenwöhr ist mit einer Fläche von 233 Quadratkilometern gewaltig. Es ist die größte US-Garnison außerhalb der Vereinigten Staaten. Bis in die 70er-Jahre kamen nur Soldaten, darunter für sechs Wochen: Elvis Presley. In den 80er-Jahren entstanden die „housing areas“ für die Familien – und über Jahre und Jahrzehnte eine Monostruktur, die komplett nach den „Rose Barracks“ im Norden der Stadt ausgerichtet ist, wo die Soldaten üben und leben. Die Garnison ist eine Stadt für sich, mit Kindergärten, Spielplätzen, Schulen, Einkaufszentren, Fitnessstudios, Kirchen. Gerade wird für 30 Millionen Euro eine neue Grundschule gebaut.

Eine Busfirma betreibt 70 Linien, um Kinder in die Schulen und Kitas zu bringen. Die fünf Essenslieferdienste in Vilseck versorgen überwiegend Amerikaner mit Pizza, Hotdog und Schnitzel. Dazu kommen die 3000 Deutschen, die direkt als Zivilbeschäftigte für die US-Army arbeiten. Mit den US-Truppen und deren Familienangehörigen steigt die Bevölkerung auf über das Doppelte.

Auch das dürfte Schertl im Auge haben – die Schlüsselzuweisungen des Freistaates für strukturschwächere Kommunen richten sich nach der Einwohnerzahl. Fast jeder hier kennt jemanden, der eine Wohnung an einen stationierten Amerikaner vermietet hat. Nach der Ankunft kommen sie oft wochenlang in Hotels unter, bis eine Bleibe gefunden und die Familie nachgereist ist. Hochrangige Militärs übernehmen schon mal den Bieranstich bei der Kirchweih. „Wenn die Bundesregierung genauso gute Kontakte pflegen würde wie wir vor Ort, wäre das deutsch-amerikanische Verhältnis in Ordnung“, glaubt Schertl.

Bis zu 700 Millionen Euro Umsatz

Auf bis zu 700 Millionen Euro schätzt er den jährlichen Umsatz, den der Ort den Amerikanern verdankt. Wenn man die Welt mit Trumps Augen betrachtet, sind die Deutschen Nassauer, die zu wenig für ihre Verteidigung tun, sicherheitspolitische Kostgänger der Amerikaner. Deshalb die Drohung mit Abzug. Schertl hat sie als „politische Ankündigung“ verstanden. Er wusste, dass die Amerikaner allein für die Logistik eine Vorbereitungszeit von zwölf Monaten und obendrein viel Geld brauchen würden.

Mit dem Heimflug von Soldaten und Familien wäre es nicht getan. Hunderte Container mit Material – dazu Fahrzeuge – müssten mit dem Zug nach Bremerhaven transportiert und weiter in die USA verschifft werden. Dort müsste die 2. Kavallerie eine neue Heimat bekommen: Kaserne, Übungsplatz, Wohnungen, Büros, Werk- und Lagerstätten. Das ist teuer und militärisch fragwürdig. Ganz abgesehen davon leben die US-Soldaten gern in Vilseck.

