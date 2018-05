US-Streitkräfte gefechtsbereit

Anzeige

Atomtestgelände geschlossen

Die Gipfelabsage erfolgte an dem Tag, als Nordkorea im Beisein der internationalen Presse sein Atomtestgelände schloss, auf dem es sechs Atombomben getestet hatte. Experten sehen darin nicht mehr als einen symbolischen Schritt, weil das Gelände seit der letzten Explosion nicht mehr brauchbar und vom Einsturz bedroht gewesen sei.

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat enttäuscht auf die Absage des Gipfeltreffens zwischen den USA und Nordkorea durch US-Präsident Donald Trump reagiert und rief die politischen Führer beider Länder zu direkten Gesprächen auf.

UN-Generalsekretär António Guterres äußerte sich tief besorgt über das Platzen des Gipfels in Singapur. Auch er appellierte an beide Seiten, weiter nach „einem Weg zu einer friedlichen und überprüfbaren Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ zu suchen. Das Scheitern des Gipfels hatte sich in den vergangen Tagen allerdings bereits abgezeichnet, nachdem beide Seiten öffentlich das Zustandekommen des Treffens in Zweifel zogen. Nordkorea-Experten in den USA zeigten sich zunehmend irritiert vom strategischen Durcheinander, das der US-Präsident auf öffentlicher Bühne inszenierte.

„Trump hatte ernsthaft geglaubt, er werde eine vollständige Denuklearisierung erreichen“, erklärte Michael J. Green vom „Center for Strategic and International Studies“ den Sinneswandel. Jean H. Lee vom „Wilson Center“ sieht es ähnlich. Nun rächten sich die „unrealistischen Erwartungen“. So etwas öffentlich zu verhandeln sei ohne Beispiel. „Ich wünschte, sie hätten all das bedacht, bevor Trump den Gipfel zugesagt hatte.“

Überhöhte Erwartungen

Der US-Präsident hatte bei dem Besuch einer südkoreanischen Delegation im Weißen Haus im März spontan dem Vorschlag eines Gipfeltreffens mit Kim Jong Un zugestimmt. Die Kim-Dynastie erreichte damit ein seit Jahrzehnten verfolgtes Ziel, ohne dafür etwas aufgeben zu müssen. Trump wertete den Diktator zu einem vollwertigen Verhandlungspartner auf, der dem Präsidenten der Supermacht USA auf Augenhöhe begegnet.

Experten hatten davor ebenso gewarnt wie vor der Erwartung, Nordkorea werde seine Atomwaffen tatsächlich aufgeben. In der Vergangenheit hatten die USA deshalb stets auf Mehrparteien-Gesprächen bestanden, an denen auch China beteiligt war. (mit dpa)

