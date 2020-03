USA exportieren am meisten Waffen

Stockholm/Washington.Mit einem Anteil von 36 Prozent an den Gesamtausfuhren von Großwaffen bleiben die Vereinigten Staaten der mit Abstand größte Rüstungsexpor-teur der Erde. Dabei habe Washington seine Waffenexporte in den Jahren 2015 bis 2019 im Vergleich zur vorherigen Fünfjahresperiode um 23 Prozent gesteigert, teilte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in einem Bericht mit, der am Montag veröffentlicht wird. Weltweit nahm das Gesamtvolumen der Im- und Exporte auf die fünf Jahre gerechnet um 5,5 Prozent zu. „Die Hälfte der US-Waffenexporte der vergangenen fünf Jahre ist in den Nahen Osten gegangen, die Hälfte davon nach Saudi-Arabien“, sagte Sipri-Rüstungsexperte Pieter Wezeman. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020