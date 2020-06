USA gegen Gerichtshof

Washington.Die USA wollen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag bei Ermittlungen gegen US-Sicherheitskräfte mit Sanktionen bestrafen. Präsident Donald Trump genehmigte eine Verfügung, wonach unter anderem deren Besitz in den Vereinigten Staaten eingefroren werden kann. Außenminister Mike Pompeo betonte: „Wir können und wollen nicht dabei zusehen, wie unsere Leute von einem korrupten Gericht bedroht werden.“ Das Weltstrafgericht wehrte sich am Freitag gegen die Vorwürfe. Es sprach von einem Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz.

Laut Weißem Haus billigte Trump auch die Ausweitung der Visabeschränkungen gegen Mitarbeiter des Gerichtshofs und Angehörige. Der Gerichtshof hatte im März den Weg für Ermittlungsverfahren zu möglichen Kriegsverbrechen in Afghanistan freigemacht – auch gegen US-Soldaten und Mitarbeiter des US-Geheimdienstes CIA. Das Gericht verfolgt Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. dpa

