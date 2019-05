USA kritisieren Russland

Washington.US-Außenminister Mike will seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow heute auffordern, russische Kräfte aus Venezuela zurückzuziehen. Früheren Berichten zufolge wollten beide heute an einer Sitzung des Arktischen Rates in Finnland teilnehmen. „Die Vereinigten Staaten wollen, dass alle anderen Länder diese Nation verlassen und dem venezolanischen Volk erlauben, seine eigene Demokratie wiederherzustellen“, sagte Pompeo gestern in einem Interview des Senders Fox News. Das gelte für Russland genauso wie für China, den Iran und Kuba. Es sei nicht klar, wann dies erreicht werde.

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.05.2019