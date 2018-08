USA schieben früheren SS-Mann ab

Berlin/Washington.Nach jahrelangen Bemühungen haben die USA den 95-jährigen früheren SS-Mann Jakiw Palij (Bild) nach Deutschland abgeschoben. Es ist ein bisher einmaliger Fall: Die Bundesregierung genehmigte die Einreise, obwohl der ehemalige Wärter eines NS-Arbeitslagers kein Deutscher ist und auch keine Beweise vorliegen, dass er an Nazi-Verbrechen beteiligt war.

US-Präsident Donald Trump hatte sich persönlich für die Abschiebung eingesetzt. „Die Vereinigten Staaten werden niemanden tolerieren, der NS-Verbrechen und andere Menschenrechtsverstöße unterstützt hat, und diese Personen werden auf amerikanischem Boden keine Zuflucht finden“, erklärte das Weiße Haus gestern.

Ein Gerichtsverfahren gegen den Mann ist allerdings unwahrscheinlich. Das von der Staatsanwaltschaft Würzburg geführte Verfahren gegen ihn wegen Beihilfe zum Mord Mitte wurde 2016 aus Mangel an Beweisen eingestellt. Der frühere Nazi-Kollaborateur kommt nun in einem Pflegeheim im nordrhein-westfälischen Ahlen unter.

Maas: Kein Schlussstrich

Außenminister Heiko Maas (SPD) begründete die Aufnahme des Mannes mit der deutschen Verantwortung für den Holocaust. „Historische Verantwortung kennt keinen Schlussstrich“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Der Erinnerung an die Gräuel der Nazi-Zeit heute gerecht zu werden heiße, gegen Antisemitismus, Diskriminierung und Rassismus zu kämpfen. „Und es heißt, zu unserer moralischen Verpflichtung gegenüber den Opfern und nachfolgenden Generationen zu stehen.“ Die Schuld derer, die in deutschem Namen schlimmste Verbrechen begangen hätten, vergehe nicht.

Maas hatte am Montag als erster deutscher Außenminister seit 26 Jahren die KZ-Gedenkstätte Auschwitz besucht und auch dort die deutsche Verantwortung für die Nazi-Gräueltaten betont.

Jakiw Palij war laut US-Behörden von der SS geschult worden und als bewaffneter Aufseher im NS-Zwangsarbeitslager Trawniki in dem von Nazi-Deutschland besetzten Polen tätig. Dort wurden im November 1943 den Angaben zufolge 6000 Juden erschossen. Ob Palij daran beteiligt war, ist aber nicht erwiesen. Nach US-Angaben soll er aber während des Massakers vor Ort gewesen sein.

Palij wurde nach US-Angaben in dem Teil des damaligen Polen geboren, der heute zur Ukraine gehört. 1949 sei er in die USA ausgewandert und habe 1957 die US-Staatsbürgerschaft angenommen. Er habe den USA damals seine Nazi-Vergangenheit verheimlicht und angegeben, auf einem Bauernhof und in einer Fabrik gearbeitet zu haben. Ein US-Gericht hatte Palij bereits 2003 die Staatsbürgerschaft entzogen. 2004 wurde seine Abschiebung erstmals angeordnet – zunächst ohne Erfolg.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) entschied sich jetzt für die Aufnahme Palijs. Nach Paragraf 22 des Aufenthaltsgesetzes kann das Innenministerium „zur Wahrung politischer Interessen“ die Aufnahme anordnen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018