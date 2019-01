USA verteilen Beruhigungspillen

Jerusalem.Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird – schon gar nicht, wenn es aus der Küche von US-Präsident Donald Trump kommt. Sicherheitsberater John Bolton beruhigte die über den von Trump geplanten Truppenabzug aus Syrien aufgeregten Gemüter in Jerusalem bei seinem gestrigen Besuch. In jedem Fall solle, noch bevor die Soldaten ihre Rucksäcke packen, „die Sicherheit Israels und unserer Freunde in der Region garantiert sein“, erklärte er nach Beratungen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. Die Beziehungen zwischen dem Weißen Haus und Jerusalem seien, so fügte er seiner Mission entsprechend hinzu, „die besten in unserer Geschichte“.

Netanjahu nutzte die Gelegenheit, um die USA und überhaupt „alle Staaten“ dazu aufzufordern, „die Souveränität Israels über die Golanhöhen“ anzuerkennen, die für die Sicherheit seines Landes „von extremer Bedeutung“ seien. Israel hat die während des Sechstageskrieges eroberten Golanhöhen Ende 1981 annektiert.

Enttäuschte Reaktionen

Trumps Ankündigung kurz vor Weihnachten, die rund 2000 in Syrien stationierten US-Truppen abzuziehen, hatte in Israel Alarm ausgelöst. Hauptsorge ist, dass sich die iranischen Revolutionsgarden in dem Vakuum ausbreiten werden. Zudem hoffte man, dass Washington einen Gegenpol zu Moskau bilden würde, das in Syrien über die Jahre Einfluss gewonnen hat. Dies ist „das Ende der Liebesaffäre“, kommentierte Jaron London in der israelischen Zeitung „Jediot Achronot“. Nun zeige sich, dass Israel nur „ein militärischer Vorposten“ sei, „ein Testfeld für amerikanische Waffen“.

Ähnlich enttäuscht über den Chef im Weißen Haus kommentierte Emmanuel Navon von der „Times of Israel“. Die Entscheidung Trumps, „Amerikas Verbündete im Stich zu lassen“, sei ein „strategischer und moralischer Fehler“. Die Empörung in Jerusalem und andernorts, gekoppelt mit dem Rücktritt von Verteidigungsminister James Mattis, ließ Trump auf die Bremse treten. Wenn er anfangs das Land, „in dem es nur Sand und Tod“ gebe, augenscheinlich gar nicht schnell genug verlassen konnte, so dämpfte er am Sonntag seinen Ton. Er habe niemals gesagt, „dass wir über Nacht rausgehen“. Die Truppen würden erst dann abgezogen werden, wenn die Terrororganisation IS besiegt ist. Einen genauen Zeitplan habe man nicht, so Bolton. Er sprach von „Bedingungen“ und „der Schaffung von Umständen, die wir sehen wollen“.

Nächstes Ziel Türkei

Boltons Mission auf seiner aktuellen Nahost-Reise gilt außer Israel den Kurden, die während des Bürgerkriegs Seite an Seite mit den US-Truppen gegen die Allianz des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad kämpften. Der US-Sicherheitsberater wird von Jerusalem aus heute in die Türkei reisen, um von Präsident Recep Tayyip Erdogan Garantien für die bisherigen Verbündeten einzufordern. „Es gibt Ziele, die wir erreichen wollen, die den Abzug aus Syrien beeinflussen“, meinte er.

Auch US-Außenminister Mike Pompeo signalisierte, die USA wollten sicherstellen, „dass die Türken die Kurden nicht abschlachten“. Ohne die im Norden Syriens stationierten Amerikaner wären die Kurden der türkischen Armee ausgeliefert, die bereits mit einer Offensive drohte. In Ankara gilt die kurdische Miliz YPG als Terrorgruppe. Bereits vor der Türkei-Reise Boltons kommentierte Ibrahim Kalin, Sprecher Erdogans, dass die YPG „kein Verbündeter der USA“ sein könne. Die Türkei verfolge mit ihrem Kampf gegen „die Terroristen der PKK“ und deren syrischen Zweige“ das Ziel, andere Kurden „aus der Tyrannei und Unterdrückung“ zu befreien. Schwierige Vorzeichen für Bolton.

