USA zu Gesprächen bereit

Seoul.Trotz monatelangen Stillstands im Atomstreit mit Nordkorea betonen die USA ihre Bereitschaft zum Dialog mit der kommunistischen Führung in Pjöngjang. Vizeaußenminister Stephen Biegun konterte am Mittwoch bei einem Besuch im südkoreanischen Seoul eine Erklärung seiner nordkoreanischen Amtskollegin Choe Son Hui, wonach Pjöngjang kein Interesse an Gesprächen habe. Er bekomme seine Anweisungen nicht von Choe, sagte Biegun nach seinen Gesprächen mit südkoreanischen Regierungsvertretern. Sollte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen Gesprächspartner für ihn auswählen, „werden sie uns genau in diesem Moment bereit finden“, sagte der Vizeaußenminister, der auch Sonderbeauftragter für Nordkorea ist.

Gipfel gescheitert

Die Verhandlungen über das Atomwaffenprogramm Nordkoreas kommen seit dem gescheiterten Gipfeltreffen Kims mit US-Präsident Donald Trump im Februar 2019 in Vietnam nicht mehr voran. Beide konnten sich nicht auf einen Fahrplan für die atomare Abrüstung Nordkoreas sowie auf Gegenleistungen einigen.

Die Aussicht für eine baldige Wiederaufnahme der Verhandlungen hatte sich zuletzt weiter eingetrübt. Choe hatte Washington am vergangenen Samstag vorgeworfen, den Dialog mit Pjöngjang nur als Werkzeug in der inneramerikanischen „politischen Krise“ zu nutzen. Es gebe keine Notwendigkeit, sich zusammenzusetzen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.07.2020