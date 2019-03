Utrecht: Eine Stadt voller Angst

Utrecht.Es herrscht gespenstische Stille in Utrecht. Am Platz des 24. Oktober im Westen der niederländischen Großstadt stehen zwei gelbe Straßenbahnen – bewegungslos, wie Mahnmale. „Geen Dienst“ steht auf dem Hinweisschild an ihrer Vorderseite geschrieben, „Außer Dienst“. In einer Bahn waren gestern Morgen um 10.45 Uhr Schüsse gefallen, drei Menschen starben, fünf wurden verletzt – davon drei schwer.

Knapp acht Stunden lang ist Utrecht im Bann von Terror und Angst. Ein Anschlag wird nicht ausgeschlossen. Und der mutmaßliche Täter ist zunächst nicht gefunden. Keiner weiß, ob nicht noch ein Anschlag folgt. Es herrscht höchste Alarmstufe in der Provinz. Bürger in Utrecht sollen die Häuser nicht verlassen. Erst gegen 18.30 Uhr kommt plötzlich Entwarnung: Die Polizei hat den Hauptverdächtigen festgenommen. Über sein Motiv wird aber weiter gerätselt.

Noch immer wird Terrorismus nicht ausgeschlossen. Aber zugleich gibt es auch Hinweise, dass der Angriff eine entsetzliche Beziehungstat sein könnte. Der Verdächtige, ein 37-jähriger türkischstämmiger Mann, hat ein langes Vorstrafenregister – auch wegen Gewalttaten. Noch vor wenigen Wochen stand er wegen des Vorwurfes der Vergewaltigung vor Gericht. Nachbarn und Bekannte sagten dem niederländischen Radio, dass er die Scheidung von seiner Frau nicht verkraftet habe.

Gezielter Angriff auf eine Frau?

Dazu passen die Schilderungen von Augenzeugen. Der Mann habe gezielt auf eine Frau geschossen, sagt ein junger Niederländer der Zeitung „De Gelderlander“. Drei, vier Männer wollten der Frau helfen, war sein Eindruck. Und dann schoss der Täter erneut, so erinnert er sich. „Er zielte auf die Leute, die versuchten, der Frau zu helfen.“

Daan Molenaar saß in der Straßenbahn, in der der Täter das Feuer eröffnete. Molenaar war in den vordersten Teil der Bahn gestiegen, wie er im niederländischen Radio erzählt. „Das war mein Glück.“

Auf einmal habe die Bahn gestoppt. Zuerst habe er nicht kapiert, was los sei. Die Türen seien noch zu gewesen. Und dann habe er die Frau gesehen, sagt er dem Reporter. „Zunächst dachte ich: ein Unfall.“ Dann hätten ein paar Leute die Frau weggetragen. Dann erst habe er den Mann mit der Pistole gesehen. „Und dann dachte ich: Schnell weg hier.“ Als die Türen der Straßenbahn aufgegangen seien, seien die Passagiere rausgerannt. Man habe erneut Schüsse gehört. „Wie in einem amerikanischen Western.“

Stunden später liegt der Tatort fast verlassen da. Mit rot-weißen Bändern hat die Polizei den Platz und die angrenzenden Wohnviertel weiträumig abgesperrt. Der Platz ist ein gesichtsloser Verkehrsknotenpunkt mit einer Hochstraße, rund herum stehen Bürohochhäuser, an der Ecke ist eine Tankstelle. Polizisten kontrollieren die Zufahrtswege, Krankenwagen stehen an der Tankstelle.

Auf den Straßen der sonst so gemütlichen Studentenstadt ist es ungewöhnlich ruhig. Kaum ein Fahrrad ist zu sehen, nur wenige Menschen sind unterwegs. Die Polizei fordert die Bürger auf, in ihren Häusern zu bleiben, bis der mutmaßliche Täter gefasst sei. Schulen und Büros schließen die Türen. Über dem Viertel kreisen Hubschrauber.

Anwohner im Schock

Das Ehepaar De Groot steht am Wohnzimmerfenster seines kleinen Reihenhauses aus rotem Backstein. Beide schauen fassungslos auf das Treiben auf dem Platz vor ihrem Vorgarten. „Schrecklich, schrecklich“, stammelt die ältere Dame immer wieder. Sie war durch die Sirenen der Polizei aufgeschreckt worden, wie sie durch die verschlossene Haustür sagt. „Wir machen nicht mehr auf, wir haben Angst.“

„Ich muss zu meinen Kindern“, ruft verzweifelt eine junge Frau in einem knallgelben Mantel. Acht und sieben Jahre alt seien sie, erzählt sie. „Die Schule hat angerufen, ich muss sie abholen.“ Doch ratlos schaut sie auf die rot-weißen Absperrbänder. Keine Ahnung, wie sie nun zur Schule kommen soll.

Die 49-jährige Linda aus Groningen sitzt im Café des Hotels. „Ich hätte in der Straßenbahn sitzen sollen“, sagt sie mit zitternder Stimme. Wegen eines Streiks am Morgen war sie aber später als geplant in Utrecht angekommen. „Da war die Bahn schon weg.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019