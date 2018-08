Verband befürchtet soziale Spaltung

Anzeige

Berlin.Neun von zehn Bürgern sorgen sich um den sozialen Zusammenhalt in Deutschland. Denn der wirtschaftliche Aufschwung kommt bei vielen Menschen nicht an. Das geht aus dem Jahresgutachten des Paritätischen Gesamtverbandes hervor, das gestern in Berlin vorgestellt wurde. An den positiven Befunden kommt auch Rolf Rosenbrock nicht vorbei. „Im zurückliegenden Jahr ist die Zahl der Erwerbstätigen erneut gestiegen“, sagte der Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes bei der Vorstellung des aktuellen Jahresberichts seiner Organisation.

Allerdings gebe es „zu viele Menschen, die von ihrem Lohn allein nicht leben können oder keine armutsfesten Ansprüche auf Leistungen der Arbeitslosen- oder Rentenversicherung erwerben können“. Aus Sicht des Sozialexperten fehlt es an zielgerichteten politischen Maßnahmen, um gerade solche Personengruppen wirksam zu unterstützen.

Arbeitsmarkt

2017 gab es in Deutschland 44,3 Millionen Erwerbstätige. Das waren 700 000 mehr als im Jahr zuvor. Insgesamt 39,1 Prozent der Beschäftigten arbeiten in Teilzeit. Unter dem Strich hat auch die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten um gut eine halbe Million zugelegt. Aktuell sind es 31,7 Millionen Menschen. Zugleich ist der Anteil der Niedriglöhner mit einem Verdienst von weniger als 10,50 Euro pro Stunde um 0,1 Prozentpunkte auf 22,6 Prozent gesunken. An den Arbeitslosen geht diese Entwicklung aber praktisch spurlos vorüber, denn während die Zahl der Erwerbstätigen seit 2011 deutlich um 2,7 Millionen gewachsen ist, reduzierte sich die Zahl der Arbeitslosen im gleichen Zeitraum nur um rund 440 000.