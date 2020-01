Verbesserung bezweifelt

Berlin.Nach dem Bundestagsbeschluss zu Organspenden werden Zweifel an angestrebten Verbesserungen laut. Der Beamtenbund zeigte sich skeptisch, ob Ämter – wie vorgesehen – einen Schub geben könnten, um mehr Bürger konkret zu einer Spendebereitschaft zu bewegen. „Auch ohne zusätzliche Aufgaben ist die Arbeitsbelastung in den Bürgerämtern – vor allem in den großen Städten – enorm“, sagte Verbandschef Ulrich Silberbach der Deutschen Presse-Agentur. Patientenschützer forderten bessere Informationen und Kontrollen.

Silberbach mahnte: „Wir haben doch jetzt schon zum Teil wochen-, manchmal monatelange Wartezeiten.“ Eine einfache Abfrage oder die Übergabe einer Broschüre könnte man sicher organisieren. Er frage sich jedoch: „Aber ist der Sache damit geholfen?“ Die Organspende sei ein sehr persönliches und sensibles Thema, sagte der Vorsitzende des dbb beamtenbund und tarifunion. „Für Beratungsgespräche jedenfalls sind die Kolleginnen und Kollegen in den Bürgerämtern weder geschult noch personell aufgestellt.“ Eine Beratung in den Ämtern ist durch die Neuregelungen allerdings auch nicht vorgesehen.

„Information muss sich ändern“

Der Bundestag hatte am Donnerstag eine moderate Reform beschlossen. Künftig sollen alle Bürger alle zehn Jahre direkt auf das Thema Organspende angesprochen werden.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz sieht durch die neue Regelung mehr Spenderorgane noch nicht als ausgemacht an. „Die Informationspolitik muss sich grundsätzlich ändern“, sagte Vorstand Eugen Brysch. Schließlich hätten Werbung in den letzten Jahren nichts gebracht. Ärztepräsident Klaus Reinhardt machte deutlich, die Entscheidung sei sicher nicht das, was sich schwerkranke Menschen auf der Warteliste erhofft hätten. Sie sei aber trotzdem ein Fortschritt. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020