Verbot mit Vorwarnung

Berlin.Egal ob es um radikale Salafisten oder Neonazis geht – wenn eine extremistische Vereinigung verboten wird, kommt das meist überraschend. Auch damit die Mitglieder nicht vorher alle Telefonlisten, Pamphlete, Waffen oder anderes Material vernichten oder verstecken können. Material, das nicht nur strafrechtlich relevant sein könnte, sondern auch bei einer möglichen Klage gegen das Verbot vorgelegt werden kann. Bei „Combat 18“ ist es jetzt ganz anders gelaufen. Den Durchsuchungen ging eine monatelange Debatte voraus, in der im Prinzip alle Parteien – von der Linken bis zur AfD – ein Verbot der Gruppe forderten.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextremistische Gruppe „Combat 18“ am Donnerstag verboten. Polizisten durchsuchten Wohnungen mutmaßlicher Mitglieder in sechs Bundesländern.

Breite politische Debatte

Seehofer hatte im vergangenen Jahr – wohl auch unter dem Eindruck von zwei tödlichen rechtsterroristischen Attacken – die Prüfung von Verbotsverfügungen gegen sechs rechtsextremistische Gruppen angekündigt. Dass „Combat 18“ eine davon sein würde, galt als wahrscheinlich. Denn die Gruppe ist zwar nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden in Deutschland nicht sonderlich groß – von nur 20 „Vollmitgliedern“ und „Unterstützern“ ist die Rede. Ihr Einfluss sei aber auf der Propaganda-Ebene nicht zu unterschätzen, heißt es.

Umso erstaunlicher, dass trotz der breiten politischen Debatte über die Gefährlichkeit von „Combat 18“ (Codewort für Kampftruppe Adolf Hitler) bei mutmaßlichen Mitgliedern der Gruppe jetzt dennoch belastendes Material gefunden wurde. Eine endgültige Auswertung der Razzien steht zwar noch aus. Gefunden wurden aber nach ersten Erkenntnissen unter anderem Schlagwaffen und Symbole mit Bezug zur Nazi-Zeit. Widerstand leistete bei den Durchsuchungen nach Angaben aus Sicherheitskreisen keiner der mutmaßlichen Neonazis.

Sieben Männern wurde die Verbotsverfügung am Morgen ausgehändigt. Die meisten von ihnen trafen die Thüringer Polizisten zu Hause an. Stanley R., der als Rädelsführer gilt, war den Angaben zufolge bei der Arbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Ein zweites mutmaßliches Mitglied der Gruppe lebt nach dpa-Informationen in Castrop-Rauxel. Der Mann, der Vorstrafen und eine lange Neonazi-Vergangenheit haben soll, wird hinter einem Video der Gruppe vom Juni 2019 vermutet. In dem Video, das ungewöhnlich ist für eine ansonsten eher konspirativ agierende Gruppe, liest ein Mann mit Sturmhaube und verzerrter Stimme eine Botschaft vor. dpa

