Verdächtige in U-Haft

Plankstadt.Wegen Terrorverdachts ermittelt die Polizei in Baden-Württemberg weiter gegen drei festgenommene Personen. Die 39-jährige Frau und die zwei Männer im Alter von 33 und 49 Jahren wurden gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an, teilten die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gestern mit. Die drei Personen wurden den Angaben zufolge in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Durchsuchung und Spurenauswertung in dem Anwesen in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) dauerte demnach bis in die späten Abendstunden. Beamte des Landeskriminalamtes und der Kriminalpolizei Heidelberg hatten dort am Donnerstagabend eine Kalaschnikow samt Munition sichergestellt. Die vollautomatische Waffe fällt den Angaben zufolge unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Der Verdacht, dass auf dem Grundstück noch weitere Waffen versteckt seien, erhärtete sich gestern nicht. Am Mittwochabend waren vier Wohnungen in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis durchsucht worden. was/lsw

