Verdi: In Krankenhäusern fehlen 80 000 Pflegekräfte

Anzeige

Düsseldorf.Die Gesundheit von Patienten und Personal wird laut Vereinter Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) durch drastischen Pfleger-Mangel in den deutschen Krankenhäusern gefährdet. Nach Berechnungen der Gewerkschaft fehlen bundesweit rund 80 000 Pflegerinnen und Pfleger in den Kliniken. Die Gesundheitsexpertin der Gewerkschaft, Sylvia Bühler, stellte gestern in Düsseldorf eine neue Erhebung vor.

Morgen Proteste geplant

Verdi hatte nach eigenen Angaben von Anfang März bis Ende Mai in 166 Krankenhäusern rund 13 000 Beschäftigte nach ihren Schichtplänen befragt und das Stellendefizit auf dieser Basis hochgerechnet. Demnach müsste die Stellenzahl zusätzlich zu den rund 370 000 Pflegern um 22 Prozent erhöht werden, um sämtliche Schichten in den Krankenhäusern ausreichend besetzen zu können.

Nach den Berechnungen müssten die Krankenhäuser im Schnitt schon am 25. eines Monats schließen, weil das Personal bis zu diesem Stichtag bei ausreichender Schichtbesetzung schon aufgebraucht wäre. Natürlich tut das keine Klinik. In den Krankenhäusern habe sich das Pfleger-Defizit im Vergleich zur letzten Verdi-Erhebung 2013 um weitere 10 000 Stellen vergrößert, bilanzierte Gesundheitsexpertin Bühler. Die Lage sei in allen Bundesländern etwa gleich schlecht. In der Altenpflege habe Bayern die beste Personalausstattung. In Nordrhein-Westfalen fehlten rund 18 000 Pfleger in den Kliniken.