Vereint gegen den Austritt

Dublin.Ein Denkmal an der Kingsmillroad im Grenzgebiet zwischen Nordirland und der irischen Republik erinnert an zehn protestantische Arbeiter, die hier 1976 von der IRA aus ihrem Kleinbus gezerrt, aufgereiht und erschossen wurden. Die Landschaft ringsum ist so lieblich und sattgrün, dass es fast schon wie ein Hohn wirkt. Ein paar hundert Meter weiter steht an einer Straßenkreuzung ein Großplakat: „No hard border“. Keine harte Grenze. Vielerorts entlang der 499 Kilometer langen Grenze protestieren Menschen gegen das, was da in vier Wochen zu kommen droht. Im Norden, wie im Süden. Es scheint, als schweiße der Brexit die einstigen Gegner zusammen. Die Grenze sieht man schon lange nicht mehr. Oft erinnert nur der Wechsel des Straßenbelages daran, wo Großbritannien beginnt und Irland endet. Güter und Menschen bewegen sich an den fast 300 „Übergängen“ so selbstverständlich hin und her wie heute zwischen Frankreich und dem Saarland.

Sorge vor Schaden durch Brexit

In der nordirischen Stadt Armagh arbeitet ein paritätisch besetzter Nord-Süd-Rat an der weiteren Verzahnung der Region. Straßen, Wasserwege, die Tourismuswerbung, das Gesundheitswesen. 270 Millionen Euro hat die EU bisher für die Projekte beigesteuert. Irlands Außenminister Simon Coveney ist besorgt, „dass Irland der Kollateralschaden des Brexit wird“. Die Regierung im Süden befürchtet, dass eine feste Grenze sofort attackiert werden würde. Denn dass es keine Trennlinie zwischen Nord und Süd mehr gibt, war vor 21 Jahren für die katholische Seite zentral, um dem so genannten Karfreitagsabkommen zuzustimmen. Neben der gemeinsamen EU-Mitgliedschaft. Beides könnte jetzt entfallen – und damit die Geschäftsgrundlage für den Friedensprozess. Befürchtet wird zudem, dass sich Attacken gegen Menschen richten könnten, etwa gegen Grenzpolizisten. Es gibt entsprechende Hinweise. Dann wäre man schnell wieder bei dem alten Kreislauf von Gewalt und Rache, dem einst auch die zehn Arbeiter in der Kingsmillroad zum Opfer fielen.

Zäune trennen Religionen

Markus Grimmeisen, der seit 13 Jahren als Deutscher in Dublin lebt und dort neben seinem EU-Job ehrenamtlicher Kirchenvorstand der lutheranischen Kirche ist, sagt: „Das ist hier eine ganz dünne Schicht. Da braucht es wenig.“ In Belfast, Nordirlands Hauptstadt, kann man das sehen. Da werden die Viertel der Religionsgemeinschaften noch immer durch hohe Zäune getrennt. Auf der einen Seite wehen unionistische Flaggen, auf der anderen die der Republik Irland. Graffiti erinnern an die jeweiligen „Helden“ der damaligen „troubles“. Ein beschönigendes Wort angesichts der 3500 Kriegstoten. In der Stadt gibt es ein EU-gefördertes Programm, das Jugendliche beider Seiten zusammen führt. Ein protestantisches Mädchen sagt, es habe vorher noch nie mit einem Katholiken gesprochen. „Die sind eigentlich genau wie wir.“

Ein Auslöser für neue Unruhen könnte auch in der Wirtschaft liegen. Die in den letzten Jahren äußerst erfolgreiche Republik Irland kann einen harten Brexit zwar halbwegs wegstecken. Die Arbeitslosigkeit würde von fünf auf sieben Prozent ansteigen, das Wachstum sich vorübergehend halbieren, erwarten Gewerkschaften wie Unternehmensverbände. Schwer getroffen würde jedoch die Landwirtschaft, die stark nach Großbritannien exportiert. Bei möglichen Zöllen von 20 bis 30 Prozent wäre sie nicht mehr konkurrenzfähig. ,,Rindfleisch ist bei einem harten Brexit tot“, formuliert Bauernverbandspräsident Joe Healy ganz unverblümt. Molkereiprodukte würden ebenfalls erhebliche Einbußen erleiden. Es gäbe viele Arbeitslose. Vor allem in den ländlichen Gegenden entlang der Grenze. Dort, wo Frust schon früher schnell in Gewalt umschlug. Er will, wie die meisten Iren, überhaupt keinen Brexit. Und wenn es ihn dann doch geben muss, dann in einer dauerhaften Zollunion mit Nordirland. Ohne Grenze.

Im Norden denken viele genauso. Ein harter Brexit könnte sogar, sagen Experten in Belfast, dazu führen, dass Nordirland sich vom Vereinigten Königreich abwendet und mittelfristig die Vereinigung mit dem Süden sucht. Beim Referendum vor drei Jahren war eine Mehrheit der Nordiren gegen einen Austritt. Die Bauern dort leben zu über 80 Prozent von EU-Hilfen, die bei einem harten Brexit entfallen würden.

